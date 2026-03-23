Bezzecchi: Še v petek sem bil izgubljen, nič mi ni šlo

Dirkaški konec tedna se za Marca Bezzecchija ni začel najbolje. V petek je bil daleč od najboljših, z 20. časom popoldanskega treninga je ostal brez neposredne uvrstitve v hitrejšo skupino, predvsem pa brez pravih občutkov na motociklu. "V petek si ne bi nikoli mislil, da bom Goianio zapustil z zmago v žepu. Nisem se počutil dobro, bil sem nekoliko izgubljen, to pa sem skušal nadomestiti na napačne načine. Na vse pretege sem skušal biti bližje, ampak nič mi ni šlo. Po petkovih treningih sem se usedel z ekipo in jim rekel: 'Umirimo se, delajmo na vsem, kar lahko spremenimo'. Prečesali smo vse podrobnosti ter poskušali storiti korak naprej," je dirkaški konec tedna začel povzemati Bezzecchi.

Marco Bezzecchi FOTO: MotoGP

In s trdim delom jim je uspelo najti nekaj več. Na sobotnih kvalifikacijah se je Italijan naprej suvereno prebil v hitrejšo skupino, tam pa postavil drugi čas in si pridirkal odlično izhodišče za sprint, na katerem je zasedel četrto mesto, pred njim so končali Marc Marquez, Fabio Di Giannantonio in Jorge Martin. "Že v soboto sem začel bolje, a to ni bilo dovolj. Na sprintu nisem bil dovolj hiter, da bi skočil na stopničke. Opazoval sem Diggio, Marca in Martina pred seboj in jih skušal posnemati pri dirkanju."

Marco Bezzecchi FOTO: MotoGP

Taktika se mu je obrestovala. Že v nedeljo so bili občutki na motociklu precej boljši, kar je dvignilo njegove ambicije, vseeno pa tako suverene zmage ni pričakoval. "Mislil sem, da so Fabio, Jorge in Marc hitrejši od mene. Ker je na tej stezi težko prehitevati, sem si rekel, da moram dobro startati in skušati ostati spredaj, potem pa bodo oni zagotovo skušali priti mimo mene," je svoje načrte za dirko opisal Bezzecchi.

A njegove napovedi se niso uresničile. Potem ko se je z drugega startnega položaja odlično pognal in povedel, ga namreč ni ujel več nihče. "Po nekaj krogih pa sem videl, da se oddaljujem od ostalih. Poskušal sem ostati miren, da ne bi prehitro porabil pnevmatik. A počutil sem se dobro in sem se odločil, da se bom priganjal do konca, pa kar bo, bo. In na koncu se je končalo dobro."

To je bila že četrta zaporedna zmaga za Bezzecchija: pred prvo dirko sezone na Tajskem je lani slavil že v Portimu in Valencii.

Uspeh Aprilie je z drugim mestom dopolnil še Jorge Martin in poskrbel za dvojno zmago italijanskega proizvajalca. Kot kaže, so pri Aprilii uspeli pripraviti zares konkurenčen motocikel in tudi Bezzecchi po koncu dirkaškega vikenda ni mogel prehvaliti svoje ekipe. "Vsi v moji garaži in v celotnem podjetju iz Noaleja trdo delajo in to počnejo s srcem. Ko to vidim, ne morem, da tudi jaz ne bi dal vsega od sebe," je še dodal Italijan.

Prvi trije na dirki za VN Brazilije FOTO: MotoGP

Bezzecchi je po četrti zaporedni zmagi prevzel vodstvo tudi v skupnem seštevku. V ameriški Teksas, kjer bo čez teden dni na sporedu naslednja dirka, se bo podal z 11 točkami prednosti pred moštvenim kolegom Martinom in 14 pred Pedrom Acosto, ki je padel na tretje mesto.

Prvič po letu 2022 se je zgodilo, da dirkač Aprilie vodi v svetovnem prvenstvu.