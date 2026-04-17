Martin želi v vsem posnemati vročega Bezzecchija: 'Res? Naredil bom pregrado v garaži'

V seštevku SP je Italijan Marco Bezzecchi z 81 točkami, klubski kolega Španec Jorge Martin pa je s 77 zdrsnil na drugo mesto. Bezzecchi upravičuje vlogo glavnega favorita razreda motoGP v tekoči tekmovalni sezoni. S ponovno dominantno predstavo v Austinu je zmagal na zadnjih petih dirkah kraljevskega razreda, s čimer je spisal zgodovino Aprilie.

Na zadnji preizkušnji, ko je šlo za VN Amerike, je 27-letni Italijan dosegel nov mejnik, ki ga je pred več kot desetletjem postavil legendarni Španec Jorge Lorenzo. Postal je dirkač z največ zaporednimi odpeljanimi krogi na prvem mestu. Zaenkrat se je ustavil pri številki 121. "Vedel sem, da bomo dominantni na začetku sezone, a pravi indikator moči bo Evropa," je pogovor za Gazzetto Dello Sport začel vroči Bezzecchi.

S tem je Bezzecchi nadaljeval odlično serijo iz konca prejšnje sezone, kar pomeni, da je bil izvrstni Italijan najhitrejši v zadnjih 121 krogih kraljevskega razreda. "Začel je lani z VN Portugalske, rekord pa drži tudi v tekoči sezoni. Po Austinu ima na hrbtu številko 121," še sporoča italijanska Gazzetta Dello Sport.

Marco Bezzecchi je v tekoči sezoni dominanten na klasičnih dirkah. Dobil je vse.

Bezzecchi, kot še piše Gazzetta, živi malo izven mesta, blizu izhoda Rimini Nord, v rumeni dvonadstropni hiši, ki si jo je dal zgraditi po lastnem okusu, potem ko so podrli hišo njegovega dedka, ki je stala na istem majhnem zemljišču. "Rad imam svoj dom. Kneževina? Preveč šik, ni zame."

Lahko bi živel kjer koli: v središču kakšne metropole, ob morju, v gorah. Ali pa v Monte Carlu. "In počel kaj? Tja ne grem niti, če bi mi plačali. Preveč šminkersko, ni zame. Moje življenje je tukaj – sam, a blizu staršev, prijateljev in kondicijskega trenerja. Dirkanje je najlepša stvar na svetu, jasno, toda ko sem na dirkah, komaj čakam, da se vrnem domov. Pogrešam vsakdan," je za Gazzetto Dello Sport še dejal vodilni v kraljevem razredu.

Pozabite na brezglavega dirkača. Bez se razkrije kot izjemno urejen, organiziran in domač človek. Medtem ko se po hiši sprehaja Rubik, na videz strašen, v resnici pa krotek pes, Marco Bezzecchi zlaga nogavice, pospravlja pravkar izpraznjeno stojalo za perilo in ga spravi pod stopnice. "Čez čas tu spodaj ne bo več prostora. Rad bi noter postavil RSGP 2025, ki mi jo je Rivola obljubil, če zmagam na treh dirkah," je rožnatemu časniku Gazzetto še zaupal 27-letni dirkač.

Z njim, kot rečeno, v rumeni hiši živi Rubik, njegov petletni sivi pitbul. "Izgleda nevaren, a je zelo priden," je v pogovoru za Gazzetto še povedal Bez. "Ime ima po Rubikovi kocki – sem velik navdušenec." To so opazili tudi vosilni pri motoGP, ko so lani na Madžarskem ob njegovi prvi zmagi pilote prosili, naj sestavijo znamenito kocko – Bezzecchi je vse presenetil, ko mu je uspelo v nekaj sekundah.

V vodstvu že 121 zaporednih krogov, pet dirk – tega še ni bilo v motoGP, vnovič opaža Gazzetta Dello Sport ... "Neverjetno, kajne? Sam sem se tega zavedel šele, ko so o tem začeli pisati vsi drugi. Takrat sem si rekel: to je res velika stvar. Veliko zadovoljstvo."

Bi na dirki v Austinu, ob startu iz druge vrste, napovedali, da boste po prvem krogu vodili? "Ne. Cilj ni bil prvi krog, cilj je bila zmaga, ker sem čutil, da sem hiter. Videla se je možnost za prehitevanja in to sem izkoristil takoj. Šele na koncu so mi povedali, da sem obdržal rekord – in sem si mislil: lepo."

Ta rekord vam nekaj časa nihče ne bo vzel. In še ni konec ... "Za zdaj res ne. Upam, da dodamo še kakšnih dvajset ali trideset krogov v vodstvu. Težko bo. A poskusil bom."

Zaradi razmer na Bližnjem vzhodu je prišlo do dolgega premora. Je to dobro ali bi raje dirkali? "Veliko raje bi dirkali. Katar je sijajna steza, taka, ki vzbuja spoštovanje. Poleg tega sem bil – in sem še – v dobrem ritmu. Res nisem imel želje stati tri tedne."

V Austinu je Jorge Martin na poti na oder dejal: "Zdaj bom posnemal vse, kar počne Bez" ... "Potem bom postavil zid v garaži. Ne, hecam se. Po eni strani mi godi, pomeni, da sem delal dobro. Po drugi pa je tudi on izjemno hiter – morda bom na koncu jaz kopiral njega," je pogovor za Gazzetto končal prvi v skupni razvrstitvi sezone razreda motoGP.

V prvih treh dirkah je bila Aprilia več kot očitno boljša od Ducatija. Vodja Ducatijeve tovarniške ekipe Davide Tardozzi je ob tem takrat dejal: "Mi smo se izboljšali, a oni še veliko bolj. "Ne vem. Ne gledam preveč, kaj delajo drugi. Vem pa, da smo se mi izboljšali – to zagotovo," je komentiral Bezzecchi.

Nedavno podaljšal z Aprilio

Italijanski motociklist je pred kratkim podaljšal pogodbo s tovarniško ekipo Aprilie. Sedemindvajsetletnik je prejšnjo sezono končal na tretjem mestu v skupnem seštevku, v tekoči pa vodi. Čeprav Aprilia ob uradnem podaljšanju sodelovanja ni razkrila, kako dolgo bo 27-letnik ostal del italijanskega koncerna, pogodba velja vsaj za sezono 2027, ko je pričakovati večje spremembe v dirkaških zasedbah.

Predstavitev dirkalnikov Aprilie za sezono 2026

Bezzecchi je od prihoda v kraljevski razred motoGP leta 2022 tretje mesto v sezoni zasedel tudi v sezoni 2023, takrat še z Ducatijem v ekipi Valentina Rossija. Lani se je podal k Aprilii in v svoji prvi sezoni z novo zasedbo dosegel tri zmage in devet uvrstitev na oder za zmagovalce. Na koncu je zbral 353 točk in končal le za bratoma Marquez. Svetovni prvak je postal Marc (545), drugi pa je bil Alex (467).

Bezzecchi je v karieri odpeljal 174 dirk v vseh razredih, od tega 82 v kraljevskem motoGP. V njem je zbral šest zmag, 18 stopničk in šest najboljših startnih položajev. Tudi v moto2 (2021) in moto3 (2018) je najvišje končal na tretjem mestu v seštevku sezone. V vseh razredih je dosegel 12 zmag in 42 uvrstitev med najboljše tri.