MotoGP

Sprint dirka za pozabo za Bezzecchija, ki je razkril, kaj vse je šlo narobe

Jerez, 26. 04. 2026 06.00 pred 2 urama 2 min branja 0

Avtor:
S.V.
Marco Bezzecchi

Sobota v Jerezu se je za Marca Bezzecchija spremenila v popoln razpad sistema. Italijan, ki v sezoni 2026 velja za enega glavnih kandidatov za naslov svetovnega prvaka, je sprint dirko za VN Španije končal brez točk, potem ko se mu je že na startu vse postavilo na glavo.

Začelo se je še obetavno. Bezzecchi je kvalifikacije končal na četrtem mestu, a se je ob ugasnjenih rdečih lučeh njegov začetek sprint dirke v hipu sesul. Glavni krivec za katastrofalen uvod je bil vizir. Natančneje zaščitna folija, ki se je znašla pod njegovim motociklom.

"Imel sem ogromen zdrs koles, ker sem imel vizir pod motorjem. Takrat sploh nisem vedel, kaj se dogaja," je pojasnil Bezzecchi. Posnetki so kasneje razkrili, da je vizir na poti na startno mesto odvrgel Alex Marquez, čeprav Španec odgovornosti ni prevzel.

Bezzecchi je bil tik za njim: "Vizir se je zataknil v moj sprednji del. Tam je ostal vse do trenutka, ko sem se ustavil na startnem mestu, nato pa padel pod motor."

Posledica? Popolnoma zgrešen start in padec po razvrstitvi vse do 16. mesta že v uvodnih metrih. "To ni nekaj, kar lahko nadzoruješ. Takšne stvari je praktično nemogoče predvideti," je dodal Italijan.

Bezzecchi nato ni našel pravega ritma. Do sedmega kroga se je sicer prebil do 13. mesta, a realnih možnosti za vidnejši rezultat ni imel. "V suhih razmerah bi se morda lahko boril za prvih pet ali šest mest," je ocenil. "A razmere so se spreminjale in vse skupaj je postalo nepredvidljivo."

Ključni trenutek je prišel v zaključku, ko je stezo zajel dež, dirkači pa so morali na hitro zamenjati motocikle. Bezzecchi je v bokse zapeljal krog za kasnejšim zmagovalcem Marcom Marquezom, nato pa na izhodnem krogu hitro končal v pesku. Razlog? Premalo ogrete zavore.

"Poskušal sem jih ogreti že v boksih in v prvem ovinku, a v drugem še vedno niso bile pripravljene. Takoj sem izgubil oprijem spredaj," je razložil. "Ni bilo zelo hitro, a dovolj za padec."

VN Španije
FOTO: Kanal A

Čeprav tudi njegova najbližja zasledovalca Jorge Martín in Pedro Acosta nista osvojila točk, je Bezzecchi zapravil lepo priložnost. Marc Marquez in Fabio Di Giannantonio sta se mu z uvrstitvama na prvo oziroma peto mesto približala v skupnem seštevku.

"Vedno se počutim slabo, ko izgubim dirko ali ko padem. Če ti je res mar, te takšne stvari prizadenejo," priznava Italijan.

