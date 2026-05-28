'Mugello? Nič mu ni para'

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Aprilia se pripravlja na sedmi dirkaški konec tedna v sezoni – domačo dirko na Mugellu. Marco Bezzecchi v Italijo prihaja kot vodilni v skupnem seštevku prvenstva, s 15 točkami prednosti pred moštvenim kolegom Jorgejem Martinom, potem ko je na dirki v Barceloni zasedel četrto mesto.

Marco Bezzecchi je vodilni v prvenstvu. FOTO: Profimedia

Italijan na domačo stezo prihaja kot mož s tarčo na hrbtu ... Zadnji vikend se ni razpletel povsem po okusu 27-letnega Italijana, kljub temu pa je njegova prednost še večja. In ker je Mugello njegovo najljubše prizorišče upa, da bo po VN Italije razlika še večja ...

"Tu je vedno posebno. Tu najraje dirkam. Od vseh prizorišč v koledarju je Mugello zame najljubše. Že kot otrok sem spremljal dirke, enak entuziazem pa me spremlja tudi v času dirkaške kariere," je za Gazzetto Dello Sport razpredal Bez, ki nima najbolj priljubljenega dela steze v Mugellu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

"Celotno dirkališče je nekaj posebnega. Kdor je bil na stezi in tekmoval, ve, o čem govorim. Mugello je naravnost fantastičen," je kar malo evforičen pred novim drikaškim vikendom Marco Bezzecchi, ki se nadeja novih stopničk.

Marco Bezzecchi FOTO: MotoGP

V Barceloni je po vikednu polnih težav ostal brez njih na obeh preizkušnjah. "Želja po dobrem rezultatu je velika – dali bomo vse od sebe in trdo delali, da dosežemo najboljši možen izid," je priznanemu italijanskemu rožnatemu časniku še zaupal vodilni v prvenstvu.