MotoGP

'Mugello? Nič mu ni para'

Modena, 28. 05. 2026 09.57 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
Marko Juvan
Marco Bezzecchi

Čeprav na zadnji dirki v motociklističnem koledarju ni prišel na stopničke tako na sprinterski dirki, kot tudi na osrednji preizkušnji podaljšanega vikenda na VN Katalonije, pa je Marco Bezzecchi povečal točkovno prednost pred zasledovalci v skupnem seštevku razreda motoGP. Italijan ima 140 točk, Jorge Martin 127, tretji pa je zmagovalec Barcelone Fabio Di Giannantonio, ki jih je zbral 116. S prenosi na VOYO začenjamo v petek dopoldan, čez vikend se priključi še Kanal

  Iz 24UR: Dirkači kritični do vodstva dirke, ki je z dirko nadaljevala kljub dveh hudih nesrečah
  Aldeguer po padcu moštvenega kolega Marqueza
  Iz 24UR: V Kataloniji slavil Di Giannantonio, oči javnosti pa uprte v padec Alexa Marqueza
  Padec Jorgeja Martina po trku z Raulom Fernandezom
  Vrhunci dirke razreda motoGP
  Padec Alexa Marqueza z drugega zornega kota
Aprilia se pripravlja na sedmi dirkaški konec tedna v sezoni – domačo dirko na Mugellu. Marco Bezzecchi v Italijo prihaja kot vodilni v skupnem seštevku prvenstva, s 15 točkami prednosti pred moštvenim kolegom Jorgejem Martinom, potem ko je na dirki v Barceloni zasedel četrto mesto. 

Marco Bezzecchi je vodilni v prvenstvu.
FOTO: Profimedia

Italijan na domačo stezo prihaja kot mož s tarčo na hrbtu ... Zadnji vikend se ni razpletel povsem po okusu 27-letnega Italijana, kljub temu pa je njegova prednost še večja. In ker je Mugello njegovo najljubše prizorišče upa, da bo po VN Italije razlika še večja ... 

"Tu je vedno posebno. Tu najraje dirkam. Od vseh prizorišč v koledarju je Mugello zame najljubše. Že kot otrok sem spremljal dirke, enak entuziazem pa me spremlja tudi v času dirkaške kariere," je za Gazzetto Dello Sport razpredal Bez, ki nima najbolj priljubljenega dela steze v Mugellu. 

"Celotno dirkališče je nekaj posebnega. Kdor je bil na stezi in tekmoval, ve, o čem govorim. Mugello je naravnost fantastičen," je kar malo evforičen pred novim drikaškim vikendom Marco Bezzecchi, ki se nadeja novih stopničk. 

Marco Bezzecchi
FOTO: MotoGP

V Barceloni je po vikednu polnih težav ostal brez njih na obeh preizkušnjah. "Želja po dobrem rezultatu je velika – dali bomo vse od sebe in trdo delali, da dosežemo najboljši možen izid," je priznanemu italijanskemu rožnatemu časniku še zaupal vodilni v prvenstvu. 

"Zelo sem vesel, da prihajam v Mugello – fantastično bo dirkati pred vsemi našimi navijači. Želja po dobrem rezultatu je velika. Maksimalno se bomo potrudili in trdo delali, da dosežemo najboljši možen razplet," je pogovor za Gazzetto zaključil dirkač Aprilie. 

JackRussell
28. 05. 2026 10.57
Kruha in iger, šov gre naprej.
bibaleze
