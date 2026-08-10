Bezzecchi več kot zadovoljen z izplenom dirkaškega vikenda v Silverstonu

Dolgo časa vodilni dirkač razreda MotoGP Marco Bezzecchi se je po turbulentnem obdobju pred poletnim premorom, ki so ga zaznamovali padci, kazni in poškodbe, na prizorišču, kjer je lani slavil zmago, vrnil v dobri formi. Italijan je v Silverstonu skupaj s sprintom in nedeljsko dirko vknjižil 23 točk, s čimer se je zavihtel na drugo mesto v skupnem seštevku svetovnega prvenstva. Pred njim je le moštveni kolega Jorge Martin , ki je z zmago na sprintu in drugim mestom na dirki še nekoliko povečal prednost pred konkurenco v skupni razvrstitvi.

Bezzecchi se je na dirkalne steze vrnil po operaciji zaradi zloma leve ključnice. Pri vožnji z motociklom so dirkača Aprilie pestile bolečine, ki so ga potisnile na mejo njegove fizične zmogljivosti. "Za menoj je težek vikend in težko obdobje na splošno. Celoten poletni premor sem garal, še posebej tukaj s celotno ekipo, v poskusu po čim boljšem rezultatu. Seveda nisem pričakoval tako dobrega povratka, a steza tukaj mi je ustrezala. Na dirki sem dal od sebe vse, kar sem lahko, zato sem zdaj popolnoma izčrpan," je po tretjem mestu dejal Bezzecchi.

27-letnik se je na začetku dirke peljal na drugem mestu za vodilnim Raulom Fernandezom , a je bil primoran zaradi prisotnih bolečin držati svoj tempo, saj bi lahko v nasprotnem primeru iz boja za uvrstitev na stopničke izpadel že po dobri polovici dirke. "Na začetku dirke sem poskušal nadzirati svoj tempo, saj sem vedel, da bi v primeru preagresivnega starta zaradi bolečin, ki jih še čutim po poškodbi, izpadel iz boja za stopničke še pred odpeljano polovico dirke."

Po prehitevanju Martina in Alexa Marqueza je Bezzecchi padel na četrto mesto, a napaka mlajšega izmed bratov Marquez je Italijanu omogočila vrnitev na tretje mesto in upanje za uvrstitev na stopničke je znova obstajalo. "Ko me je prehitel Martin, sem bil tako fizično kot psihično izmučen. Nato me je prehitel tudi Alex, a je v nadaljevanju naredil napako, kar mi je omogočilo, da sem se vrnil na tretje mesto. Menim, da je bil tisti trenutek zame ključen, saj sem videl, da obstaja možnost za stopničke in jo moram vzeti z obema rokama. Čeprav sem čutil bolečino, sem bolj in bolj užival na motorju zaradi ritma, ki sem ga ujel," je dejal drugi v skupni razvrstitvi svetovnega prvenstva.

Dober izkupiček v Veliki Britaniji bo Bezzecchiju vlil prepotrebno samozavest v nadaljevanju prvenstva v želji po prvem naslovu v najelitnejšem motociklističnem razredu. Naslednjo priložnost za dobro uvrstitev bo imel konec meseca v Aragonu.