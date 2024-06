Bezzechi se bo v novi sezoni pridružil Martinu pri Aprilii

Španec je v iskanju preboja na stopničko višje računal na mesto pri tovarniškemu Ducatiju, kjer naj bi združil moči z dvakratnim svetovnim prvakom Francescom Bagnaio . A kot se rado dogaja v vrhunskem športu, so se karte "čez noč" pošteno premešale in tako bo v novi motociklistični sezoni 2025 ob boku Bagnaie pri Ducatiju nastopal osemkratni svetovni prvak Marc Marquez .

V pričakovanju osme dirke sezone v Assnu so tako pri Aprilii naznanili prihod še drugega dirkača, potem ko je zvestobo omenjenemu italijanskemu tovarniškemu moštvu obljubil nihče drug kot eden izmed glavnih favoritov za naslov svetovnega prvaka Jorge Martin .

Ko je izkušeni dirkač Aleix Espargaro pred tedni napovedal zaključek kariere, so se pri Aprilii promptno lotili iskanja Špančevega naslednika. In tega so našli v 25-letnemu Italijanu Marcu Bezzecchiju, ki v letošnji sezoni nastopa za poltovarniško moštvo Ducatija (VR46). Pri Aprilii ne skrivajo, da jim je bil eden od glavnih ciljev v svoje vrste privabiti prav italijanskega dirkača.

"Ne le, da je Marco po rodu Italijan, ampak gre v njegovem primeru tudi za enega največjih talentov ta hip na svetu. Pri 25 letih ima vse potrebno, da se v doglednem času vključi v resen boj za naslov svetovnega prvaka. Če upoštevamo dejstvo, da Bezzecchi v elitnem razredu nastopa šele zadnji dve leti in da je v tem času že prikazal nekaj zelo odmevnih nastopov, ni treba preveč poudarjati, koga smo privabili v naše vrste. Komaj čakamo, da združi moči z Martinom, saj bosta tvorila enega od najmočnejših tandemov v motociklistični karavani," je ob stisku rok in podpisu večletne pogodbe dejal izvršni direktor Aprilie Massimo Rivola.