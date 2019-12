Biaggi: Marquez bo osvojil več kot 10 naslovov

Nekdanji dirkač Honde in Yamahe je prepričan, da utegne biti glavni konkurent Marca Marqueza v prihodnjih sezonah za bitko za naslov mladi francoski dirkačFabio Quartararo, ki je navduševal v svoji krstni sezoni v ekipi Petronas Yamaha. "Bolj kot o Rossiju je treba govoriti o mlajših, kot je na primer Fabio Quartararo. Še detajlček: vsi pravijo, da je Marquez najmočnejši. Zagotovo je, pa naj bo to zaradi talenta ali zaradi česa drugega. Toda od teh, ki prihajajo, je najbolj impresiven Quartararo. Pa ne zaradi tega, ker osvaja najboljše startne položaje in stopničke na dirkah. Navdušujoče je to, da je edini dirkač zadnjih 15-20 let, ki je v petek, kljub temu da prej nikoli ni vozil v razredu motoGP, na katerem koli dirkališču med prvimi tremi. Tega nihče ne izpostavlja, toda tako pač je. Že na prvem treningu je med najboljšimi," je izpostavil Biaggi.

Lorenzo sprejel bolečo odločitev za privržence

Upokojeni italijanski dirkač se je dotaknil tudi upokojitve Jorgeja Lorenza, s katerim sta v dobrih, prijateljskih odnosih. Španec je edini dirkač, ki je Marquezu vzel naslov prvaka med elito, in sicer v sezoni 2015. "Odločitev, ki jo je sprejel, je malce boleča za vse navijače in ves motociklistični svet, saj so izgubili velikega šampiona. Ni bil le dober dirkač, bil je tudi šampion. In šampioni ostanejo vedno zapisani v zgodovino," je poudaril Biaggi. "Mislim, da zdaj v njegovi glavi ni motorjev. Vsaj še kako leto ali dve bo tako. Želi si odpočiti in poiskati novo pot, svojo srečo. Z motorji mu je veliko uspelo, mislim, da ne rabi več. Zadovoljen je, ker se je tako odločil," je še dodal Biaggi.