Bilanca v Balanci

Tokrat smo se posvetili vsakemu dirkaču posebej in se ustavili pri vsakem moštvu. Seveda smo največ časa porabili pri glavnih akterjih letošnje tekmovalne sezone. Kdaj bo nazaj v polni formi Marc Marquez? Kaj se dogaja z Rossijem? Je res konec njegove kariere? Maverick Vinales ob koncu letošnjega leta očitno zaključuje svojo navezo z moštvom Yamahe in glavno vprašanje tega trenutka je, kdo ga bo zamenjal v moštvu modrih? Res prihaja Američan Garrett Gerloff, ki je kot zamenjava za poškodovanega Morbidellija v Assnu vozil odlično? Ali pa morda Andrea Dovizoso, ki se je pred dnevi že sestal z Linom Jarvisem, vodjo Yamahinega dirkaškega moštva. Kje so v letošnji sezoni vsi Ducatijevi dirkači. Je Johann Zarco res lahko ob koncu leta boljši od obeh tovarniških voznikov Francesca Bagnaie in Jacka Millerja? Bo Ducati z novim moštvom Gressini in z Rossijevo ekipo VR46 naslednje leto res imel kar osem motociklov na štartu?

V tokratni Balanci nismo mogli niti mimo vse boljše Aprilie. Lorenzo Savadori iz dirke v dirko kaže znake napredka, Aleix Espargaro pa je na dirki na Sachsenringu celo prvič začel iz prve štartne vrste. Kdaj pridejo prve stopničke in kdaj prva zmaga?

Kaj pa Suzuki? Bo Mir lahko zadržal naslov prvaka? Za Rinsa je jasno, da je hiter dirkač, a zagotovo vse premalo vozi z glavo in dirke vse prevečkrat zaključuje v pesku.

Seveda nismo pozabili niti na KTM. Naslednje leto prihaja v njihove vrste Remy Gardner, vse bližje razredu MotoGP pa je tudi nova zvezda dirk v razredu moto2, hitri Španec Raul Fernandez. Ali to pomeni, da se iz moštva Tech3 poslavljata oba dirkača? Iker Lecuona in Danilo Petrucci že imata vsak svoj načrt za naslednje leto, v kolikor ostaneta brez sedeža v elitnem razredu. Petrucci pravi, da zapušča dirkaški 'paddock' in odhaja dirkat v puščavo na reli Dakar. Kot smo izvedeli pred dnevi, je KTM-ovega Olivero za prestop v svoje vrste snubila tudi Yamaha.

Uff ... čas poletnih počitnic je zagotovo prinesel zanimive zgodbe in špekulacije in v razredu motoGP ni nikdar dolgčas. Tudi nam ni bilo med snemanjem tokratne Balance in zato vas seveda vabimo, da si jo ogledate.