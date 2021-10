Binder kljub povprečnim rezultatom iz razreda moto3 presedlal v motoGP

Binder je v razredu Moto3 od leta 2015, trenutno ima le eno zmago, nikoli se ni približal osvojitvi naslova, zaradi česar so se mnogi spraševali o takšni odločitvi – napredovanju naravnost v razred MotoGP. To je v popolnem nasprotju z zadnjim motociklistom, ki je prišel naravnost iz Moto3 v MotoGP, Jackom Millerjem leta 2015 – ta je leta 2014 zmagal na šestih dirkah in naslov zgrešil le za dve točki.

Kljub temu Binder pravi, da priložnosti, da bi se leta 2022 pridružil RNF, ni mogel zavrniti, vendar je ocenil, da je naloga, ki je pred njim zelo težka."Danes se mi vse zdi neresnično, počutim se, kot da sem trenutno v drugem svetu," je dejal Binder. "Biti dirkač elitnega razreda so otroške sanje, vsi ne dobijo te priložnosti in zagotovo nisem pričakoval, da jo bom dobil na takšen način. To bo velika krivulja učenja, vendar sem pripravljen na trdo delo in trudil se bom, da bom le postal močnejši in močnejši."