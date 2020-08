Binder po zgodovinskem slavju v Brnu: Pojma nisem imel, da lahko zmagam

"Moja ekipa je pod mano postavila preprosto neverjeten motocikel. Deloval je tako dobro, da tega sploh ne znam razložiti. Imel sem občutek, da me čaka dobra dirka, a nisem imel pojma, da lahko zmagam. To je nekaj, o čemer sem sanjal že kot otrok," je po presenetljivi zmagi na veliki nagradi Češke povedalBrad Binder, ki je drugo avgustovsko nedeljo v letu 2020 označil za najboljši dan v življenju.

Južnoafričan je sicer že pred dirko imel izkušnje s slavjem na najvišji stopnički. V moto3 je bil najboljši sedemkrat, eno zmago več pa mu je uspelo doseči v drugem kakovostnem razredu. Kljub temu je po dirki le stežka našel prave besede, da bi opisal, kako se počuti: "Ko sem prvič zmagal v moto3, sem si mislil, da je to noro. Da lahko zaključim dirkaško kariero in bom vseeno vesel. To danes pa je bilo nekaj povsem drugega. Če pogledam, kje sem zdaj, je občutek neverjeten."

"Pritisk na tiste, ki razvijajo naš motocikel, je gromozanski. Še sam ne morem verjeti, kako jim vse to uspeva. Niti ene malenkosti ne zapostavijo ali spregledajo. Zahvaliti se moram vsem v ekipi KTM. Opravljate neverjetno delo in to je odraz tega," je nadaljeval 24-letnik, ki je po 13. mestu in odstopu v Jerezu tokrat nepričakovano zmagal.