Binder pred KTM-ovo domačo dirko: Nisem prepričan, da se bo tu razpletlo enako kot v Brnu

Dirkači elitnega motociklističnega razreda motoGP nadaljujejo s pestrim avgustovskim tekmovalnim ritmom. Iz Brna so se že preselil v nam sosednji Spielberg, kjer jih čakata dve zaporedni preizkušnji (VN Avstrije in VN Štajerske). Po izjemno zanimivi dirki na Češkem, ki je postregla s popolnim presenečenjem na zmagovalnem odru, dirkači že komaj čakajo, da preverijo razmerje moči na stezi, kjer je zelo pomembna končna hitrost motociklov.

Vodilni v skupnem seštevku Fabio Quartararo bo po razočaranju v Brnu skušal najti prave nastavitve na svoji yamahi, s katerimi bo lahko nadoknadil nekoliko slabšo končno hitrost na ravninah. "Sedmo mesto v Brnu me je presenetilo, saj naš ritem na zadnjem prostem treningu ni bil tako slab, toda pomembno je bilo osvojiti točke," je opozoril Francoz, za katerega je to šele druga sezona v razredu motoGP. "Tukaj nam vreme ne daje gotovosti (hladnejše vreme in nevarnost ploh, op. p.), tako da bomo poskusili dati vse od sebe, a naš motor je dober," alarma po 'le' sedmem mestu v Brnu ne prižiga vodilni dirkač razreda motoGP.

Vodilni Fabio Quartararo bo skušal najti odgovor na slabšo predstavo v Brnu. FOTO: AP

Še en dirkač Yamahe Valentino Rossi pa opozarja na to, da bi znal znova presenetiti KTM, ki se je izkazal v Brnu (zmagal je Brad Binder). Še več: dirkaški Doktor celo meni, da se lahko KTM poteguje za naslov prvaka. "KTM je močno napredoval, je eden tistih motociklov, ki je najbolj napredoval in zame so tudi pri KTM-u v igri za naslov," je z izjavo malce presenetil Rossi. "Tu v Avstriji so hitri in so zame med favoriti," je nadaljeval 41-letni veteran.

"Jaz prvenstvo vidim odprto za številne dirkače, ne le zaradi težav Andree Doviziosa in Marquezove poškodbe, ampak tudi zaradi tega, ker so rezultati zelo odvisni od gum in prvih deset si je zelo blizu," je še razložil dirkač Yamahe. "V enem vikendu se lahko stvari zelo hitro spremenijo iz treninga v trening, kar lahko prinese negotovost, a tudi zabavo," je poudaril Rossi. "Tukaj na papirju naša M1 nima najboljše hitrosti, ki bi jo potrebovala, toda pričakujemo spremenljive vremenske pogoje in dobro jih bomo morali raziskati," je nadaljeval Italijan. Ta je zbranim novinarjem v Spielbergu še razložil, da se na motorju počuti vse bolje in bolje, a čuti, da ima še precej rezerv pri iskanju pravih nastavitev na treningih. Brad Binder, zmagovalec prve dirke, prihaja na KTM-ovo domačo dirko v Spielberg, kjer bo skušal ponoviti senzacionalno zmago iz Brna. "Nisem ravno prepričan, da se bo enako razpletlo tukaj," je uvodoma dejal Južnoafričan nato pa pristavil: "Toda pretekli konec tedna je bil fantastičen in komaj čakam, da preverim, kakšen je naš ritem tukaj na naši domači stezi, ki je za nas tako zelo posebna."