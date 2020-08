Binder: Ta sezona je nora. Kdo ve, kaj vse še prinaša

Južnoafričan Brad Binder je z zmago na VN Češke v Brnu postal prvi novinec po Marcu Marquezu, ki je slavil v motoGP. Privozil je tudi prvo zmago za avstrijski KTM v tem razredu za zgodovinski uspeh ekipe. Na naslednji preizkušnji, prvi od dveh v Spielbergu, je še krojil boj za najvišja mesta, na zadnji dirki, ko je šlo za VN Štajerske, pa se je z 8. mestom vozil bolj v ozadju. "To je nora sezona. V vseh pogledih. Vprašamo se lahko le, kaj nam bo še prinesla."

icon-expand Brad Binder FOTO: motoGP

Brad Binder je na VN Češke v Brnu zmagal z veliko prednostjo, preprosto je pometel s svetovno konkurenco za prvi triumf med elito. V pogovoru za italijanski časnik Corierre Dello Sport se je 24-letni dirkač z veseljem vnovič spomnil svojega prvenca med elito. "Že kot otrok sem si želel take zmage. Vesel sem, da mi je to uspelo, brez podpore staršev od samega začetka to ne bi bilo mogoče. Škoda, da jih v Brnu ni bilo z menoj, saj so običajno zraven. Prav tako je izjemno delo opravila moja ekipa. Vedel sem, da smo močni in da smo dobri že pred začetkom te čudne sezone, a o zmagi nisem upal razmišljati. Zdaj ko jo imam v žepu že po zgodnjem delu sezone, bo v nadaljevanju vse lažje," je za Corierre Dello Sport razpredal 24-letni Južnoafričan. "Nisem si mislil, da lahko že letos zmagamo. To priznam," se še vedno smeji Južnoafričanu. Malce manj židane volje je bil Binder po zadnji dirki za VN Štajerske.

Francoz Fabio Quartararo, ki je bil na zadnji dirki le 13., je na vrhu skupnega seštevka ohranil tri točke prednosti pred Italijanom Andreo Doviziosom, ki je bil v Spielbergu peti. Tretje mesto drži Avstralec Jack Miller, ki za vodilnim zaostaja že 14 točk. Južnoafričan Brad Binder drži četrto mesto z 49 osvojenimi točkami.

Zgolj 17. mesto ga, po nekaterih vrhunskih rezultatih, seveda ni zadovoljilo. "Ta sezona je nora. Ničesar se ne da vnaprej napovedati. Na petih dirkah imamo štiri različne zmagovalce, na vsaki posamezni pa se zgodi kaj nepredvidljivega. Na zadnji v Spielbergu smo imeli več tehničnih težav, tako da smo se bolj ukvarjali s tem. Pride takšna dirka, ko nisi konkurenčen. A to, da smo blizu najboljšim, smo že dokazali, zato razočaranje po zadnji ni preveliko," je italijanskemu športnemu časniku še zaupal Binder, ki trenutno drži visoko četrto mesto v skupnem seštevku svetovnega prvenstva. Lovi tudi stopničke ... "Lepo je biti visoko na lestvici. Do konca sezone je še daleč. Treba je iti iz dirke v dirko, ne razmišljati za nazaj ter se osredotočati na tekoče izzive. O skupnem seštevku še ne razmišljam, je pa glede na točkovno porazdelitev še vse odprto." Sezono je Južnoafričan začel skromno. Z odstopom in 13. mestom v Jerezu. "Glede na to, kako smo sezono začeli in kakšne težave smo imeli v Španiji, doživel sem tudi grd padec, je trenutni pogled na razvrstitev naravnost fantastičen. Le v tem stilu moramo nadaljevati."

icon-expand Spomin na zmago v Brnu. Sploh prvo v karieri za Brada Binderja. FOTO: AP