Bitka med Martinom in Bagnaio se nadaljuje na Sachsenringu

Motociklistična dirkaška karavana se je pred poletnim premorom ustavila še v Nemčiji, kjer se bodo dirkači na tamkajšnjem Sachsenringu merili na deveti veliki nagradi letos. A še pred tem morajo opraviti s kvalifikacijami in krajšo sprint dirko, na katerih blesti trenutno vodilni v skupnem seštevku Jorge Martin. Kvalifikacije in sprint dirko si lahko v živo ogledate na Kanalu A in VOYO!