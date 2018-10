Bitke Marqueza in Doviziosa v slogu največjih v zgodovini motociklizma

Po dramatičnem razpletu dirke za VN Tajske v Buriramu sta Marc Marquez(Repsol Honda) in Andrea Dovizioso(Ducati) z nasmeškom na ustih odgovarjala na zanimivo vprašanje: je moč njune dvoboje na stezah počasi primerjati s tistimi, ki so zaznamovali zgodovino motociklizma? Med najbolj nepozabnimi so bile bitke Američanov Kevina Schwantza in Wayna Raineyja, seveda pa je avtomotošport poln takšnih in drugačnih dvobojev, ki so razvnemali domišljijo ljubiteljev bencinskih hlapov.

Ko gre za primerjave med Marquezom, Doviziosom, Schwantzem in Raineyjem sta se tako Katalonec kot Italijan strinjala, da je Marquez bolj podoben Schwantzu, ko gre za gibanje in zaviranje, Dovizioso pa Raineyju, čeprav je tudi svetovni prvak sam priznal, da bi raje videl, če bi ga primerjali s kalifornijskim dirkačem.

Zamenjala sta vlogi

"Lani in letos sva imela velike bitke in to je lepo, ker se vedno zgodijo v zadnjem ovinku,"je v Buriramu izjavil Marquez."Oba dajeva vse od sebe do zadnjega metra. Tako je prav, vedno s spoštovanjem, a imava drugačen slog dirkanja in različna motocikla, vsakega s svojimi močnimi platmi, to pa je razlog, da se lahko boriva in prehitevava. Danes sva zamenjala vlogi, saj sem bil jaz 'Dovi', on pa Marc,"je bil slikovit Katalonec, ki bi lahko nov naslov osvojil že na prihajajoči VN Japonske.