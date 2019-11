Bizarna nesreča Bagnaie med vožnjo iz boksov: Italijan brez kvalifikacij

Zaenkrat še ni povsem jasno, zakaj je Francesca Bagnaiodobesedno katapultiralo med sicer rutinsko vožnjo iz boksov proti stezi, je pa njegov moštveni kolega pri ekipi Pramac Racing Jack Milleromenil, da se je nesreča zgodila po tem, ko je Bagnaia pritisnil na zavoro. Še hladne zavorne ploščice lahko namreč že ob blagem dotiku močno zavrejo s stoodstotno močjo, kar je na lastni koži občutil tudi Bagnaia, čigar motocikel je dvignilo naprej, Bagnaii pa se ni uspelo rešiti.

Omotičnega so ga odpeljali na pregled, kjer so ugotovili blažji pretres možganov in zlom v zapestju. Bagnaia je sicer nasmejan pospremil začetek četrtih prostih treningov, a je najverjetneje ostal brez nastopa na nedeljski dirki.

'Zadnjo besedo bo imel direktor zdravnikov na dirkališču'

"Padca se ne spomni," je povedal predstojnik dirkaške klinike dr. Michele Zasa. "Bolelo ga je tudi zapestje in po prvem pregledu se zdi, da gre za zlom," je dodal. Italijana so odpeljali celo na dodatne preglede v bližnjo bolnišnico, a je bil pred začetkom FP4 že v garaži Pramaca.

"V tem trenutku ni nared (za dirko, op. a.), toda morali bomo še pregledati rezultate rentgenskega pregleda. Tudi v primeru, da bodo negativni, to še ne pomeni, da bo jutri lahko dirkal, zadnjo besedo bo imel direktor zdravnikov na dirkališču. Vseeno ni preveč verjetno, da bi lahko dirkal, tudi zaradi stanja njegovega zapestja, ki mu povzroča veliko bolečin," je dodal Zasa.