MotoGP

Bo Alex Marquez dobro formo potrdil tudi v kvalifikacijah in na sprint dirki?

Portimao, 08. 11. 2025 07.00 | Posodobljeno pred 1 uro

A.V.
Pred najboljšimi motociklisti sveta je predzadnji dirkaški vikend v sezoni 2025. Na petkovih (prostih) treningih na stezi v Portimau se je najbolje odrezal drugouvrščeni v skupnem seštevku prvenstva MotoGP Alex Marquez, ki je obenem eden od glavnih favoritov za zmago tudi na nedeljski glavni dirki za VN Portugalske. S prenosom na VOYO pričnemo ob 9.40.

MotoGP – VN Portugalske
MotoGP – VN Portugalske FOTO: VOYO

Alex Marquez je tako potrdil odlično pripravljenost pred nadaljevanjem predzadnjega dirkaškega vikenda v letošnji sezoni. 

Španski dirkač bo skušal priti do čim bolj ugodnega izhodišča pred današnjim sprintom in jutrišnjo glavno dirko za VN Portugalske. V Portimau je vse pripravljeno za kvalifikacijsko preizkušnjo, na kateri bo zagotovo imel svojo računico tudi dvakratni svetovni prvak Francesco Bagnaia.

Če je Italijan na prvem petkovem treningu povsem odpovedal, med drugimi ga je prehitel tudi začasni povratnik med motociklistično elito Nicolo Bulega, ki je pri Ducatiju zapolnil vrzel ob odsotnosti poškodovanega Marca Marqueza, pa je že na drugem, ki je štel za določitev kvalifikacijskih skupin, zaostal le za mlajšim od bratov Marquez.

V zadnjem obdobju se med najboljšimi suče tudi nadarjeni Pedro Acosta, ki pa mu nikakor ne uspe tisti zadnji korak, da bi začel kontinuirano dosegati vrhunske rezultate. Španec bo tako kot Alex Marquez in Bagnaia vstopil v kvalifikacije iz hitrejše skupine. Zanimivo bo spremljati nekdanjega svetovnega prvaka Fabia Quartararoja, za katerega mnogi pravijo, da je poleg novega starega svetovnega prvaka Marca Marqueza daleč najbolj nadarjen dirkač v motociklistični karavani.

Spored dirkaškega dogajanja za VN Portugalske
Spored dirkaškega dogajanja za VN Portugalske FOTO: Kanal A
motogp vn portugalske alex marquez kvalifikacije sprint dirka
