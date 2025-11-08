Bo Alex Marquez dobro formo potrdil tudi v kvalifikacijah in na sprint dirki?

Alex Marquez je tako potrdil odlično pripravljenost pred nadaljevanjem predzadnjega dirkaškega vikenda v letošnji sezoni.

Španski dirkač bo skušal priti do čim bolj ugodnega izhodišča pred današnjim sprintom in jutrišnjo glavno dirko za VN Portugalske. V Portimau je vse pripravljeno za kvalifikacijsko preizkušnjo, na kateri bo zagotovo imel svojo računico tudi dvakratni svetovni prvak Francesco Bagnaia.

Če je Italijan na prvem petkovem treningu povsem odpovedal, med drugimi ga je prehitel tudi začasni povratnik med motociklistično elito Nicolo Bulega, ki je pri Ducatiju zapolnil vrzel ob odsotnosti poškodovanega Marca Marqueza, pa je že na drugem, ki je štel za določitev kvalifikacijskih skupin, zaostal le za mlajšim od bratov Marquez.

V zadnjem obdobju se med najboljšimi suče tudi nadarjeni Pedro Acosta, ki pa mu nikakor ne uspe tisti zadnji korak, da bi začel kontinuirano dosegati vrhunske rezultate. Španec bo tako kot Alex Marquez in Bagnaia vstopil v kvalifikacije iz hitrejše skupine. Zanimivo bo spremljati nekdanjega svetovnega prvaka Fabia Quartararoja, za katerega mnogi pravijo, da je poleg novega starega svetovnega prvaka Marca Marqueza daleč najbolj nadarjen dirkač v motociklistični karavani.