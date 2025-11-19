Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogomet MotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
MotoGP

Bo Aprilia prevzela primat Ducatiju v novi sezoni motoGP?

Valencia, 19. 11. 2025 20.23 | Posodobljeno pred 45 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Nika Mulec
Komentarji
3

Bo Aprilia prevzela primat Ducatiju v novi sezoni motoGP? Uvodna testiranja, ki so jih dirkači opravili v Valencii, nakazujejo na to. Kar dva Aprilijina dirkača, Raul Fernandez in Marco Bezzecchi, sta kraljevala na časovni razpredelnici. V preizkušanju novosti sta korak z njima držala Gresinijeva dirkača na Ducatiju, Alex Marquez in Fermin Aldeguer. Veliko vprašanj pa se je porajalo pri Yamahi s povsem spremenjenim konceptom motorja.

motogp testiranja valencia
Naslednji članek

Razočarali ste ...

Naslednji članek

Luka je potrdil, da ne želi biti Austinov prijatelj: Tega ne bom dovolil

  • Splača se
  • deluxe_bao_buns
  • kraljeve_kozice
  • hrustljava_raca
  • deluxe pinsa
  • Splača se
  • Deluxe sladica v lončku
  • cokoladne_tortice
  • losos_v_listnatem
  • sladica_pastel_de_nata
  • Splača se
  • black angus
  • suha_salama
  • hrustljavi_prigrizki
  • Splača se
  • polnjeni tortelloni
  • polnjeni ravioli
  • sladica v kozarčku
  • mortadela
  • cheescake_desert
KOMENTARJI (3)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
The T3chnics
19. 11. 2025 21.09
Lahko bi pa vsak zase tukaj podal svojo napoved za naslednjo sezono. Malo za šalo in malo zares in potem shranimo te napovedi in jih na koncu sezone primerjamo.
ODGOVORI
0 0
romanjenko
19. 11. 2025 20.58
+2
Ne sanjat, merilo v motoGP-ju je Marc Marquez in to tudi sami vejo pri Apriliji.
ODGOVORI
2 0
Jezdimir...hehehe
19. 11. 2025 20.41
+0
Aprilia bo...hehehe
ODGOVORI
2 2
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1363