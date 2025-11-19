Bo Aprilia prevzela primat Ducatiju v novi sezoni motoGP? Uvodna testiranja, ki so jih dirkači opravili v Valencii, nakazujejo na to. Kar dva Aprilijina dirkača, Raul Fernandez in Marco Bezzecchi, sta kraljevala na časovni razpredelnici. V preizkušanju novosti sta korak z njima držala Gresinijeva dirkača na Ducatiju, Alex Marquez in Fermin Aldeguer. Veliko vprašanj pa se je porajalo pri Yamahi s povsem spremenjenim konceptom motorja.