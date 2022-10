Bo Bagnaia po 15 letih suše Ducatiju vendarle prinesel naslov prvaka?

Pred najboljšimi motociklisti sveta sta do konca zelo razburljive in zanimive sezone ostali le še dve dirki. Ta konec tedna je na sporedu preizkušnja za VN Malezije, kjer bi ob zanj sanjskem razpletu Italijan Francesco Bagnaia že lahko potrdil naslov svetovnega prvaka. Trenutnih 14 točk zaloge pred branilcem naslova Fabiom Quartararojem je sicer lepa prednost za člana Ducatija, a Francoz bo zagotovo storil vse, da vprašanje skupnega zmagovalca svetovnega prvenstva podaljša vse do zadnje dirke v Valenciji. S prenosom uvodnih prostih treningov na VOYO začnemo v zgodnjih jutranjih urah.

icon-link MotoGP – VN Malezije V minulih dneh smo na naši spletni strani že pisali o vseh petih kombinacijah, po katerih bi si Francesco "Pecco" Bagnaia dirko pred koncem sezone že lahko zagotovil naslov svetovnega prvaka. Toda nekaj se bo vprašalo tudi sicer v zadnjem obdobju neprepričljivega člana tovarniške Yamahe, ki je z nekaj padci oziroma slabšimi nastopi omogočil italijanskemu rivalu, da se najprej povsem približa in po odstopu v Avstraliji minuli konec tedna tudi prevzame vodstvo v skupnem seštevku svetovnega prvenstva. "Ni skrivnost, da z vsakim dnem pritisk nedvomno raste. Pričakovanja navijačev so ogromna, a se sam ne pustim motiti. V zadnjih letih je bilo ogromno odrekanja in zdaj smo tu, kjer smo želeli biti ves ta čas. Priložnost je resnično izjemna, edinstvena, na zadnjih dveh dirkah pa želim zgolj uživati," je na zadnjem druženju s predstavniki sedme sile poudaril Bagnaia. Eden tistih, ki dobro ve, kaj je treba storiti, če želiš biti iz sezone v sezono konkurenčen za največje stvari, je nedvomno dolgoletni šampion Marc Marquez (Repsol Honda). Ta je brez dlake na jeziku napovedal, da bo Fabio Quartararo zelo težko ujel v tej sezoni izjemnega italijanskega dirkača. "Fabiu bo potreben sanjski preobrat, če želi ubraniti naslov. Popolnoma jasno je, da je Francesco v odlični formi, kar bo Francozu še dodatno otežilo delo. Zagotovo pa Quartararoja nikakor (še) ne bi odpisal v boju za skupno zmago," je med drugim povedal 29-letni katalonski dirkač. icon-expand VN Malezije v Sepangu FOTO: 24ur.com