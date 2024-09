Marquez in Bagnaia s prednostjo, Martin po taktični napaki daleč zadaj

Medtem ko je Martin približeval aktualnemu svetovnemu prvaku, je z dirko v pesku zaključil Acosta. V bitki za četrto mesto pa so se po njegovem odstopu znašli Enea Bastianini , Brad Binder in Marc Marquez .

Italijan pa je moral krčevito braniti najnižjo stopničko, z napadi je večkrat poskušal Pedro Acosta , a je moral novinec vsaj v prvih krogih premoč priznati izkušenejšemu kolegu. Napade smo videli tudi v ospredju, Martin je poskušal priti mimo Bagnaie, vendar je Italijan dobro odgovoril in se od vodilnega v svetovnem prvenstvu celo nekoliko odlepil.

Že v ogrevalnem krogu so stezo namočile prve dežne kapljice in nakazale, da bi lahko dirko krojilo tudi vreme. Sicer pa se je s starta odlično pognal Francesco Bagnaia , ki je dobro izkoristil najboljši startni položaj. S četrtega startnega položaja je soliden start uspel tudi Jorgeju Martinu , ki je dobil bitko z ekipnim kolegom Francom Morbidellijem za drugo mesto.

Dirkaškemu ritmu Bagnaia in Martina je dobro sledil tudi Morbidelli, vendar je očitno Italijan na domači dirki poskušal preveč in tudi on se je moral prehitro posloviti od dirke.

Vedno več pa je bilo na stezi dežnih kapljic in nekaj dirkačev se je odločilo za menjavo motocikla, med njimi je bil tudi Martin. Težke razmere, ki so zahtevale previdno vožnjo, pa so izničile zaostanke med dirkači, ki niso zapeljali na menjavo motocikla. Na takih razmerah se odlično znajde Marc Marquez, ki je mimo Bagnaie prišel v vodstvo, na tretjem mestu pa je pred Bastianinijem dirkal Jack Miller, prav tako specialist za mešane razmere.

Medtem je dež ponehal in steza se je začela sušiti.