Bo Bagnaio padec zmedel, ali bo ohranil dominanco na VN San Marina?

Velika nagrada San Marina zaključuje serijo evropskih dirk, preden se motociklistična karavana poda na pot po Aziji in Avstraliji. Preden se dirkači podajo v zadnjo tretjino sezone, morajo opraviti še s stezo v Misanu, ki je tradicionalno pisana na kožno italijanskim dirkačem.

Tam zadnji dve leti prevladuje aktualni svetovni prvak Francesco Bagnaia, ki bi lahko postal šel drugi dirkač v zgodovini razreda motoGP, ki bi v Misanu slavil na treh zaporednih dirkah. Kot prvemu je to uspelo Jorgeju Lorenzu (v letih 2011, 2012 in 2013), po trikrat pa sta na stezi poimenovani po prehitro preminulemu Marcu Simoncelliju, slavila še Valentino Rossi (2008, 2009 in 2014) in Marc Marquez (2015, 2017 in 2019).