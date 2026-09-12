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MotoGP

Marc Marquez je prepričljivo dobil sprint dirko

Misano, 12. 09. 2026 14.18 pred eno minuto 2 min branja 9

Avtor:
Š.Z.
Marc MArquez

Marc Marquez je suvereno kraljeval sprintu in se brez večjih težav zapeljal do zmage. Bezzecchi je moral tokrat priznati premoč ter se zadovoljiti z drugim mestom, s čimer ni uspel nadaljevati prevlade iz kvalifikacij. Tretje mesto je pripadlo vodilnemu v skupnem seštevku, Jorgeju Martinu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Sprint dirko v Misanu – na domači stezi, poimenovani po tragično preminulem dirkaču Marcu Simoncelliju – je najbolje začel Marc Marquez, ki je že v prvem ovinku prehitel Marca Bezzecchija. V četrtem krogu je Fabio Quartararo ob poskusu prehitevanja izgubil nadzor nad motociklom in padel.

Tri kroge pred koncem so bili na vrhu dirke trije najboljši v skupnem seštevku, a v nekoliko premešanem vrstnem redu. Vodilni Jorge Martin je bil tretji, Bezzecchi drugi, tretjeuvrščeni Marc Marquez pa je dirko vodil.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Marquez je nato suvereno nadzoroval dogajanje vse do cilja in se veselil zmage v sprintu. Drugo mesto je osvojil Bezzecchi, ki tako ni uspel nadaljevati prevlade iz kvalifikacij. Tretji je ciljno črto prečkal vodilni v skupnem seštevku Martin. Prvo peterico sta sklenila Fabio Di Giannantonio in Alex Marquez.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V svetovnem prvenstvu še vedno ostaja vodilni Martin z 263 točkami, na drugem mestu je Bezzecchija prehitel Marc Marquez. Aktualni svetovni prvak ima 249, Italijan pa 241 točk.

Po dirki je Španec dejal: "Ko sem začel dirko, je bil načrt jasen – voditi od začetka do cilja zaradi izbire pnevmatik. Vesel sem, da mi je uspelo priti do zmage, toda najpomembnejša je jutrišnja dirka."

Preberi še Bezzecchi vrača udarec Marquezu: Italijan postavil rekord steze

Jutri si lahko dirko razreda Moto3 ogledate ob 11.00 na VOYO. Dirki razredov Moto2 in MotoGP pa bosta od 12.10 dalje v živo na Kanalu A in VOYO.

Rezultati sprinterske dirke razreda MotoGP, VN San Marina:

1. Marc Marquez 19:48.519

2. Marco Bezzecchi +1.068

3. Jorge Martin +3.538

4. Fabio Di Giannantonio +3.968

5. Alex Marquez +4.348

6. Pedro Acosta +6.944

7. Raul Fernandez +7.707

8. Fermin Aldeguer +8.832

9. Luca Marini +11.712

10. Johann Zarco +14.534

VN San Marina
VN San Marina
FOTO: 24ur.com
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15.38

Hvala za pozornost in spremljajte nas še naprej

Zahvaljujemo se vam za pozornost in vas vabimo, da se nam danes ob 16.00 na Kanalu A in VOYO pridružite pri spremljanju kvalifikacij Formule 1. Jutri pa nas čaka dirkaški dan vseh treh jakostnih razredov, ki jih boste prav tako lahko spremljali na Kanalu A in VOYO. Do takrat vam želimo lep preostanek dneva. Nasvidenje!

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
15.36

Zmagovalec Marc Marquez po sprintu.

"Ko sem začel dirko, je bil načrt jasen – voditi od začetka do cilja, zaradi gum. Vesel sem, da mi je uspelo priti do zmage, toda najpomembnejša je jutrišnja dirka."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
15.24

Marco Bezzecchi po sprint dirki:

"Zelo zelo sem vesel, najboljši sprint rezultat v sezoni, končno boljši kot tretji, dober rezultat, zelo sem vesel."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
15.21

Prvo petrico sklenila Fabio Di Giannantonio in Alex Marquez

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
15.20

Zmagovalec je Marc Marquez!!

Kot drugi je ciljno črto prečkal Marco Bezzecchi, tretji pa je bil Jorge Martin.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
motogp marc marquez Marco Bezzecchi

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KOMENTARJI9

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Customer1
12. 09. 2026 15.57
Ha ha ha. Daj jezdic, a te zelo peče? Saj ti bo mptour namazal rano 😂😂😂
Odgovori
+0
1 1
Ici
12. 09. 2026 15.50
Pa saj to je bilo jasno. In jutri bo spet prvi. Super za njega in slabo za MotoGP, ker ta dominanca ubija šport.
Odgovori
0 0
bostjan mavric
12. 09. 2026 15.26
Če ima ta probleme z rokico so vsi ostali invalidi.Roka je samo izgovor,če slučajno ne bi zmagal.
Odgovori
-5
2 7
BELAN
12. 09. 2026 15.35
Kak pa,ti veš😂
Odgovori
+1
1 0
Arthur
12. 09. 2026 15.46
bostjan mavric, te ni nč sram? .pa slino si obriš mimogrede.
Odgovori
+1
1 0
12. 09. 2026 15.47
Ne pac je najbolsji vseh casov da bi bla se roka bi bil dalec prvi v prvenstvu tko je jbg…
Odgovori
+1
1 0
Customer1
12. 09. 2026 15.59
Mavrič, samo ne želi si, da prideš v moje rokice....
Odgovori
0 0
motorist_mb
12. 09. 2026 15.21
Doktor MM 💪
Odgovori
+1
5 4
Customer1
12. 09. 2026 15.58
Doktor profesor MM93 💪
Odgovori
0 0
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