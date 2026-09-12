Marc Marquez je prepričljivo dobil sprint dirko

Sprint dirko v Misanu – na domači stezi, poimenovani po tragično preminulem dirkaču Marcu Simoncelliju – je najbolje začel Marc Marquez, ki je že v prvem ovinku prehitel Marca Bezzecchija. V četrtem krogu je Fabio Quartararo ob poskusu prehitevanja izgubil nadzor nad motociklom in padel.
Tri kroge pred koncem so bili na vrhu dirke trije najboljši v skupnem seštevku, a v nekoliko premešanem vrstnem redu. Vodilni Jorge Martin je bil tretji, Bezzecchi drugi, tretjeuvrščeni Marc Marquez pa je dirko vodil.
Marquez je nato suvereno nadzoroval dogajanje vse do cilja in se veselil zmage v sprintu. Drugo mesto je osvojil Bezzecchi, ki tako ni uspel nadaljevati prevlade iz kvalifikacij. Tretji je ciljno črto prečkal vodilni v skupnem seštevku Martin. Prvo peterico sta sklenila Fabio Di Giannantonio in Alex Marquez.
V svetovnem prvenstvu še vedno ostaja vodilni Martin z 263 točkami, na drugem mestu je Bezzecchija prehitel Marc Marquez. Aktualni svetovni prvak ima 249, Italijan pa 241 točk.
Po dirki je Španec dejal: "Ko sem začel dirko, je bil načrt jasen – voditi od začetka do cilja zaradi izbire pnevmatik. Vesel sem, da mi je uspelo priti do zmage, toda najpomembnejša je jutrišnja dirka."
Jutri si lahko dirko razreda Moto3 ogledate ob 11.00 na VOYO. Dirki razredov Moto2 in MotoGP pa bosta od 12.10 dalje v živo na Kanalu A in VOYO.
Rezultati sprinterske dirke razreda MotoGP, VN San Marina:
1. Marc Marquez 19:48.519
2. Marco Bezzecchi +1.068
3. Jorge Martin +3.538
4. Fabio Di Giannantonio +3.968
5. Alex Marquez +4.348
6. Pedro Acosta +6.944
7. Raul Fernandez +7.707
8. Fermin Aldeguer +8.832
9. Luca Marini +11.712
10. Johann Zarco +14.534
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