Marc Marquez je prepričljivo dobil sprint dirko

Sprint dirko v Misanu – na domači stezi, poimenovani po tragično preminulem dirkaču Marcu Simoncelliju – je najbolje začel Marc Marquez, ki je že v prvem ovinku prehitel Marca Bezzecchija. V četrtem krogu je Fabio Quartararo ob poskusu prehitevanja izgubil nadzor nad motociklom in padel.

Tri kroge pred koncem so bili na vrhu dirke trije najboljši v skupnem seštevku, a v nekoliko premešanem vrstnem redu. Vodilni Jorge Martin je bil tretji, Bezzecchi drugi, tretjeuvrščeni Marc Marquez pa je dirko vodil.