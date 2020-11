Domači adut Oliveira se želi od sezone posloviti z drugo zmago

Vse bo odvisno od mentalne stabilnosti portugalskega dirkača, ki naravnost blesti vse od uvodnih petkovih prostih treningov. Miguel Oliveira (Red Bull KTM Tech 3) je v tej sezoni sicer že okusil slast zmage, in sicer na peti dirki za VN Štajerske, ko je slavil pred Jackom Millerjem (Pramac Racing) in Polom Espargarojem (Red Bull KTM Factory Racing).

Čeprav steza v Portimau s številnimi ostrimi odseki slovi kot sila neugodna, je ravno domači adut Oliveira v prejšnjih dneh pokazal, da se jo s preudarno in taktično dovršeno vožnjo dá prevoziti brez večjih težav in nepotrebnih tveganih manevrov. "Uživam na tej stezi. Že od samega prihoda v Portimao me prevevajo dobri občutki, kar sem potrdil z dobrimi vožnjami na treningih in v kvalifikacijah. Za zdaj mi tudi nevarnejši odseki ne povzročajo večjih težav, bo pa treba biti zelo previden, saj je dirka neka povsem druga zgodba. Lahko si namreč še ne vem kako dober na treningih in v kvalifikacijah, nato pa na sami dirki storiš majhno napako, kar te na koncu stane vidnejšega dosežka. Sezono si želim zaključiti z dobrim rezultatom," pravi morda celo glavni favorit za zmago na zadnji motociklistični dirki sezone 2020.

Spričo dejstva, da najboljših 12 dirkačev sobotnih kvalifikacij loči le slabih sedem desetink sekunde, gre pričakovati spektakularen zaključek sezone. Iz prve startne vrste bosta ob Oliveiri v dirko krenila še Franco Morbidelli in Jack Miller, iz druge se bodo vrhunskemu dosežku naproti pognali Cal Crutchlow, Fabio Quartararo in Hondin Stefan Bradl, iz tretje pa Johann Zarco, Maverick Vinales ter Pol Espargaro.

Precej slabše od pričakovanj se je v kvalifikacijah odrezal novopečeni svetovni prvak Joan Mir, ki bo v dirko krenil z 20. startnega mesta, Valentino Rossi pa s 17.