Bo Ducati še tretjič zapored slavil v Spielbergu?

Andrea Dovizioso (Ducati Team) je na dirki za VN Avstrije slavil pred dvema letoma, Jorge Lorenzo pa je z lansko zmago le še dodal 'sol na rano' sedemkratnega svetovnega prvaka v kraljevem razredu motogp Marca Marqueza (Repsol Honda), ki zadnji dve leti neuspešno naskakuje svojo premierno zmago na stezi v sosednjem Spielbergu. Dovizioso je prepričan, da se lahko s tretjega startnega položaja, ki si ga je privozil v sobotnih kvalifikacijah, več kot uspešno zoperstavi sicer favoriziranemu, a nikakor nepremagljivemu katalonskemu dirkaču na vselej specifični dirkaški podlagi v Avstriji. "Zelo pomemben bo vstop v dirko, saj je start na stezi v Spielbergu zelo kratek. Vemo, da se bo Marc (Marquez, op. p.) želel 'odlepiti' že takoj na začetku dirke, na nas pa je, da mu z ustrezno strategijo to preprečimo. Kot vselej, nas čaka tudi tokrat sila nepredvidljiva in hkrati zanimiva dirka. Če ponovim dober start izpred dveh let, se lahko nadejamo vrhunskemu izkupičku," je pred novo bitko v Spielbergu optimističen 'Dovi', ki jo bomo kot običajno v neposrednem prenosu predvajali na Kanalu A in VOYO od 12. ure dalje, ko si boste med drugim v studijskem delu lahko ogledali številne zanimive prispevke naše novinarske ekipe s terena.

Bo Ducati nadaljeval prevlado?

Torej, Marquez, Fabio Quartararo in Doviziso bodo v vlogi glavnih favoritov za zmago, a motociklistični šport - še posebej v razredu motogp - je znal v preteklosti ponuditi najbolj nore oziroma nepredvidljive razplete, ko je govora o dirki za VN Avstrije. Tega se dobro zaveda tudi Andrea Dovizioso.



"Možnosti za ponovitev uspeha izpred dveh let niso majhne. Ravno nasprotno, premoremo dovolj kakovosti v vseh segmentih za enakovreden boj z Marquezom. A le pod pogojem, da smo hitri že v uvodnih metrih. Za nami je opravljenega ogromno dela, željni smo dokazovanja na najvišji ravni, kar pomeni, da želimo konkurirati za novih 25 točk. Nastavki so dobri, odlični ... Tudi ritem na stezi je pravi, takšen kot mora biti za tako visoka pričakovanja v taboru Ducatija. Toda pot do morebitnega novega slavja v Avstriji bo še dolga in trnova," je še pristavil Dovizioso.