Bo Pramac v prihodnji sezoni nastopal z Yamahinimi motocikli?

Vodstvo Ducatija naj bi se, kot poroča Motorsport.com, spogledovalo z idejo, da bi tovarniške motocikle namesto ekipi Pramac namenilo svoji drugi poltovarniški ekipi VR46. Karte so se premešale tudi s prestopi Marca Marqueza, Jorgeja Martina in Marca Bezzecchija, saj so s tem pri Pramacu izgubili nekaj pomembnih kandidatov za dirkanje v njihovi ekipi.