Bastianini slavil pred Martinom in Espargarojem, Bagnaia in Marquez končala v pesku

Italijanski motociklist Enea Bastianini je v Silverstonu slavil na sprinterski preizkušnji za veliko nagrado Velike Britanije. Izkoristil je startni položaj v prvi startni vrsti in prišel do svoje prve letošnje zmage na sobotnih dirkah. Na stopničke sta stopila še Jorge Martin in Aleix Espargaro. Jutri je na sporedu še osrednja preizkušnja, prenos bo na Kanalu A in VOYO.