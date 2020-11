Bo Joanu Miru uspelo 'uloviti' naslov svetovnega prvaka?

Glede na vse proste treninge pred VN Valencie in kvalifikacije čaka Joana Mira težko delo. Dirkača Suzukija sta bila precej v ozadju, saj tudi Alex Rins, podobno kot Fabio Quartararo (oba zaostajata 37 točk za vodilnim), ni navdušil. Obeta se zelo zanimiva dirka, ki lahko, glede na dogajanje, negotovost podaljša še do zadnje dirke na Portugalskem. Mir ima v svojih rokah "žogico" za zmago, a so napovedi nehvaležne. Morda bomo celo dočakali, da bo zmago slavil kateri do dirkačev, ki mu to še ni uspelo, kar pomeni, da bi lahko dobili že desetega različnega dirkača, ki bi se v tej izenačeni sezoni povzpel na najvišjo stopničko.

Junak kvalifikacij je bil Italijan Franco Morbidelli,za njim sta se zvrstila Avstralec Jack Miller in Japonec Takaki Nakagami. Za Morbidellija je to drugi "pole position" v razredu motoGP, prvič je bil uspešen na VN Katalonije. Iz druge vrste bodo startali Francoz Johann Zarco, Španec Pol Espargaro in njegov rojak Maverick Vinales.

Omenjeni trije niso nevarni v boju za naslov, a so bili na vseh treningih bili precej visoko uvrščeni in kaže, da bi lahko kateri od njih tudi stal na stopničkah, če ne že zmagal. Razočarali so vodilni trije v skupnem seštevku. Mir je bil šele 12., Quartararo 11., medtem ko Rinsu sploh ni uspelo napredovati v hitrejšo skupino in bo startal šele kot 14.