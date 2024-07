Bo Lewis Hamilton novi lastnik ducatijeve poltovarniške ekipe Gresini?

Nakup bi za sedemkratnega svetovnega prvaka v formuli 1 predstavljal minimalno tveganje, saj je nemalo sponzorjev, s katerimi sodeluje, kot so na primer Petronas in energijska pijača Monster, že vpletenih v prvenstvo motoGP in jih ne bi bilo težko prepričati v novo investicijo, še razmišlja The Race.

Za ekipo Gresini v letošnji sezoni sicer nastopata brata Alex in Marc Marquez, slednji se bo po koncu letošnje sezone preselil k ducatijevemu tovarniškemu moštvu. Mlajši izmed bratov Marquez je v začetku tedna sodelovanje z italijansko ekipo podaljšal še za dve leti, kdo bo njegov moštveni kolega pa še ni znano.