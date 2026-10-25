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Zgodba se razvija

Dirki moto3 in moto2 odpovedani, elitni razred na start ob 7.00?

Phillip Island, 25. 10. 2026 04.00 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
A.V.
Marc Marquez

Zaradi zmanjšane vidljivosti, ki zdravstvenemu helikopterju onemogoča letenje, sta dirki razredov moto3 in moto2 odpovedani. Predvideni čas odpiranja boksov za elitni razred za VN Avstralije na Phillip Islandu je zdaj ob 16.00 po lokalnem času, po slovenskem pa ob 7.00.

MotoGP - VN Avstralije
MotoGP - VN Avstralije
FOTO: VOYO

Zaradi zamud, ki jih je povzročila slaba vidljivost in so vplivale na delovanje zdravstvenega helikopterja na Veliki nagradi Avstralije, sta dirki razredov moto3 in moto2 odpovedani.

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Medtem ko čakamo na izboljšanje vidljivosti, je novi predvideni čas odpiranja boksov za Veliko nagrado MotoGP na Phillip Islandu ob 16.00 po lokalnem času, po slovenskem pa ob 7.00. Do takrat na stezi ne bo nobenega dogajanja.

Razpored dirk na VN Avstralije
Razpored dirk na VN Avstralije
FOTO: 24ur.com
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