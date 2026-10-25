Dirki moto3 in moto2 odpovedani, elitni razred na start ob 7.00?

Zaradi zamud, ki jih je povzročila slaba vidljivost in so vplivale na delovanje zdravstvenega helikopterja na Veliki nagradi Avstralije, sta dirki razredov moto3 in moto2 odpovedani.
Medtem ko čakamo na izboljšanje vidljivosti, je novi predvideni čas odpiranja boksov za Veliko nagrado MotoGP na Phillip Islandu ob 16.00 po lokalnem času, po slovenskem pa ob 7.00. Do takrat na stezi ne bo nobenega dogajanja.
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