Bo Marc Marquez ostal kralj Sachsenringa?

Po dveh zmagah v razredu moto2 je dober občutek na dirkališču na vzhodu Nemčije prenesel tudi v elitni razred, kjer je prvič slavil leta 2013, ko je za seboj pustil Valentina Rossija in Cala Crutchlowa.

V naslednjih šestih letih je nato Marc Marquez gospodaril na Sachsenringu in kar sedemkrat zapored osvojil Veliko nagrado Nemčije. Špančev izjemen niz je bil prekinjen šele leta 2020. Takrat se je Marquez ukvarjal s poškodbo, a je veliko nagrado Nemčije tako ali tako odnesla pandemija covida-19.

Po sezoni, ki jo je izpustil zaradi poškodbe nadlahtnice, se je na tretji dirki sezone 2021 Marc vrnil na Hondo. Sedmo mesto v Portimau in deveto v Jerezu sta bili spodbudni, potem pa so sledili odstopi v Le Mansu, Mugellu in Montmeloju, ki so dodobra načeli samozavest osemkratnega svetovnega prvaka.