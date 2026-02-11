Naslovnica
MotoGP

Bo Marc Marquez v sezoni 2027 na počitnicah? 'Mogoče, nikoli se ne ve'

Ljubljana, 11. 02. 2026 17.03 pred 1 uro 2 min branja 3

Avtor:
Ž.Ž.
Marc Marquez

Nova sezona prvenstva motoGP se še začela ni, špekulacij o tem, kdo izmed dirkačev bo dirkal na katerem motociklu, pa je iz dneva v dan več. Ugibanj, kako se bodo dirkači porazdelili po ekipah za leto 2027, se je lotil tudi aktualni svetovni prvak Marc Marquez. V tovarniško ekipo Ducatija je umestil Alexa Marqueza in Francesca Bagnaio, sebe pa ni umestil v nobeno od ekip. Bo v sezoni 2027 na počitnicah?

Veliki večini dirkačev razreda motoGP z letošnjo sezono poteče pogodba s trenutnim delodajalcem, za korenite spremembe pa bo poskrbel tudi prenovljen tehnični pravilnik, ki začne veljati z letom 2027. Vse to lahko pomeni samo eno, zasedbe dirkaških ekip bodo v prihodnji sezoni precej prevetrene.

Preberi še Alex Marquez najhitrejši, za njim Bezzecchi in Di Giannantonio

Že pred prvim predsezonskim testiranjem se je dogajanje na tržnici prvenstva motoGP povsem razvnelo. Predlanski svetovni prvak Jorge Martin naj bi bil na poti k Yamahi, Fabio Quartararo k Hondi, tovarniški sedež Ducatija pa naj bi vabil Pedra Acosto.

Preberi še Martin k Yamahi, Acosta novi moštveni kolega Marca Marqueza?

Od aktualnega prvaka Marca Marqueza se pričakuje, da bo ostal zvest svojemu delodajalcu in tudi drugo leto dirkal za Ducati, a ta pričakovanja je Španec zdaj postavil pod vprašaj. 32-letnik se je za uradno spletno stran prvenstva lotil razvrščanja dirkačev po obstoječih ekipah prvenstva, sebe pa ni vključil v nobeno izmed ekip.

Marquez je v ekipo tovarniškega Ducatija uvrstil Francesca Bagnaio in Alexa Marqueza, Quartararoja je prestavil k Aprilii ob bok Marca Bezzecchija, ki je z italijanskim proizvajalcem pred kratkim podaljšal svojo pogodbo, Martina pa je skupaj z Acosto umestil k Hondi. V tovarniški ekipi Yamahe vidi Joana Mira in letošnjega novinca Topraka Razgatliogluja.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V sezoni 2027 napoveduje tudi prihod treh novincev: Danija Holgada, Davida Alonsa in Celestina Viettija. Holgada si je zamislil v ekipi KTM Tech3 skupaj z Eneo Bastianinijem, Alonsa v Gresiniju ob Ferminu Aldeguerju, Viettija pa v ekipi VR46 ob boku Luce Marinija.

Za ekipi LCR in Trackhouse meni, da bo zasedba v primerjavi z letošnjo sezono ostala nespremenjena, v tovarniško ekipo KTM je ob Brada Binderja postavil Mavericka Vinalesa, v ekipi Pramac Yamaha pa je napovedal Jacka Millerja in Alexa Rinsa.

Kje pa Marquez vidi samega sebe? "Ali boš v 2027 na počitnicah?" so ga vprašali izza kamere, nakar je Španec skrivnostno odvrnil: "Mogoče, nikoli se ne ve ..."

Napoved Marca Marqueza za leto 2027:

Ducati Lenovo: Alex Marquez, Francesco Bagnaia

Ducati Gresini: Fermin Aldeguer, David Alonso

Ducati VR46: Luca Marini, Celestino Vietti

Aprilia: Marco Bezzecchi, Fabio Quartararo

Aprilia Trackhouse: Ai Ogura, Raul Fernandez

KTM: Brad Binder, Maverick Vinales

KTM Tech3: Enea Bastianini, Dani Holgado

Honda: Jorge Martin, Pedro Acosta

LCR Honda: Johann Zarco, Diogo Moreira

Yamaha: Joan Mir, Toprak Razgatlioglu

Pramac Yamaha: Jack Miller, Alex Rins

Marc Marquez bo svoj naslov prvaka začel braniti že čez dobra dva tedna, v petek, 27. februarja, se bo s prostimi treningi v tajskem Buriramu začela prva letošnja velika nagrada. Veliko nagrado Tajske bomo prenašali na Kanalu A in VOYO.

Koledar dirk motociklističnega prvenstva za sezono 2026
FOTO: MotoGP
motogp marc marquez ducati

KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Stojadina-sportiva
11. 02. 2026 18.37
Če bi rekel da gre v ekipo Tomos bi vsaj kanček smešno zpadlo..
Odgovori
0 0
Pujček
11. 02. 2026 18.30
Mr. Antipaticus.
Odgovori
+1
1 0
medŠihtom
11. 02. 2026 17.40
živ dovhčas, ko fuzbal ali skoki.
Odgovori
-3
0 3
