Bo Marc Marquez v sezoni 2027 na počitnicah? 'Mogoče, nikoli se ne ve'

Veliki večini dirkačev razreda motoGP z letošnjo sezono poteče pogodba s trenutnim delodajalcem, za korenite spremembe pa bo poskrbel tudi prenovljen tehnični pravilnik, ki začne veljati z letom 2027. Vse to lahko pomeni samo eno, zasedbe dirkaških ekip bodo v prihodnji sezoni precej prevetrene.

Že pred prvim predsezonskim testiranjem se je dogajanje na tržnici prvenstva motoGP povsem razvnelo. Predlanski svetovni prvak Jorge Martin naj bi bil na poti k Yamahi, Fabio Quartararo k Hondi, tovarniški sedež Ducatija pa naj bi vabil Pedra Acosto.

Od aktualnega prvaka Marca Marqueza se pričakuje, da bo ostal zvest svojemu delodajalcu in tudi drugo leto dirkal za Ducati, a ta pričakovanja je Španec zdaj postavil pod vprašaj. 32-letnik se je za uradno spletno stran prvenstva lotil razvrščanja dirkačev po obstoječih ekipah prvenstva, sebe pa ni vključil v nobeno izmed ekip. Marquez je v ekipo tovarniškega Ducatija uvrstil Francesca Bagnaio in Alexa Marqueza, Quartararoja je prestavil k Aprilii ob bok Marca Bezzecchija, ki je z italijanskim proizvajalcem pred kratkim podaljšal svojo pogodbo, Martina pa je skupaj z Acosto umestil k Hondi. V tovarniški ekipi Yamahe vidi Joana Mira in letošnjega novinca Topraka Razgatliogluja.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

V sezoni 2027 napoveduje tudi prihod treh novincev: Danija Holgada, Davida Alonsa in Celestina Viettija. Holgada si je zamislil v ekipi KTM Tech3 skupaj z Eneo Bastianinijem, Alonsa v Gresiniju ob Ferminu Aldeguerju, Viettija pa v ekipi VR46 ob boku Luce Marinija. Za ekipi LCR in Trackhouse meni, da bo zasedba v primerjavi z letošnjo sezono ostala nespremenjena, v tovarniško ekipo KTM je ob Brada Binderja postavil Mavericka Vinalesa, v ekipi Pramac Yamaha pa je napovedal Jacka Millerja in Alexa Rinsa. Kje pa Marquez vidi samega sebe? "Ali boš v 2027 na počitnicah?" so ga vprašali izza kamere, nakar je Španec skrivnostno odvrnil: "Mogoče, nikoli se ne ve ..."

Napoved Marca Marqueza za leto 2027: Ducati Lenovo: Alex Marquez, Francesco Bagnaia Ducati Gresini: Fermin Aldeguer, David Alonso Ducati VR46: Luca Marini, Celestino Vietti Aprilia: Marco Bezzecchi, Fabio Quartararo Aprilia Trackhouse: Ai Ogura, Raul Fernandez KTM: Brad Binder, Maverick Vinales KTM Tech3: Enea Bastianini, Dani Holgado Honda: Jorge Martin, Pedro Acosta LCR Honda: Johann Zarco, Diogo Moreira Yamaha: Joan Mir, Toprak Razgatlioglu Pramac Yamaha: Jack Miller, Alex Rins

Marc Marquez bo svoj naslov prvaka začel braniti že čez dobra dva tedna, v petek, 27. februarja, se bo s prostimi treningi v tajskem Buriramu začela prva letošnja velika nagrada. Veliko nagrado Tajske bomo prenašali na Kanalu A in VOYO.