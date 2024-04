Bo Marc Marquez vnovič zablestel na njemu ljubem dirkališču v Austinu?

V Texasu so že zahrumeli motocikli razreda motoGP pred dirkama v soboto in nedeljo. Na prvem treningu je bil glede na čase krogov najhitrejši zmagovalec sprinta v Portimau Maverick Vinales, pred Jorgejem Martinom in Pedrom Acosto. Marc Marquez, nekdanji kralj tega dirkališča s Hondo, je tokrat na Ducatiju prvi trening končal na robu deseterice, a prava razmerja moči bomo videli šele v soboto, ko bodo na sporedu kvalifikacije.