Bo Marc Marquez že na Japonskem potegnil črto pod letošnjo sezono?

Karavana dirkačev razreda motoGP je že zbrana na Japonskem, kjer je vsa pozornost usmerjena v Marca Marqueza. Španec bo imel v nedeljo lepo priložnost, da že v Motegiju postavi piko na i izvrstni sezoni. Če bo imel po nedeljski dirki tri točke prednosti pred bratom Alexom, bo osvojil deveti naslov svetovnega prvaka in se s tem izenačil z legendarnim dirkaškim doktorjem Valentinom Rossijem. Petkove proste treninge si lahko kot vselej ogledate na VOYO.