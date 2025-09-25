Svetli način
Bo Marc Marquez že na Japonskem potegnil črto pod letošnjo sezono?

Motegi, 25. 09. 2025 21.17 | Posodobljeno pred 9 minutami

David Stropnik
Karavana dirkačev razreda motoGP je že zbrana na Japonskem, kjer je vsa pozornost usmerjena v Marca Marqueza. Španec bo imel v nedeljo lepo priložnost, da že v Motegiju postavi piko na i izvrstni sezoni. Če bo imel po nedeljski dirki tri točke prednosti pred bratom Alexom, bo osvojil deveti naslov svetovnega prvaka in se s tem izenačil z legendarnim dirkaškim doktorjem Valentinom Rossijem. Petkove proste treninge si lahko kot vselej ogledate na VOYO.

MotoGP na VOYO FOTO: 24ur.com
Razpored dirkaškega vikenda na Japonskem.
Razpored dirkaškega vikenda na Japonskem. FOTO: 24ur.com
fihner
25. 09. 2025 21.28
Nekaterim se pa res mudi.
