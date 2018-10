Bo Marquez najboljši vseh časov? Pred njim le še Doohan, Rossi in Agostini

Marc Marquez ima pred zadnjimi štirimi dirkami v letošnji sezoni razreda motoGP 77 točk naskoka pred najbližjim zasledovalcem Andreo Doviziosom . Če bo Špančeva prednost po končani dirki za VN Japonske v Motegiju znašala 75 točk ali več, bo tri dirke pred koncem osvojil tretji zaporedni naslov v elitnem razredu, skupno pa že sedmega v vseh kategorijah. S petim naslovom med elito pa bi se tudi povzpel na tretje mesto večne lestvice, kjer je trenutno legendarni Avstralec Mick Doohan , ki je prav vseh pet naslovov med letoma 1994 in 1998 osvojil z moštvom Honde, moštvom, za katerega nastopa tudi Marquez. "Imamo prvo zaključno žogico, in to je super, saj je dirka v Motegiju domača dirka za naše moštvo in tam me bodo gledali vsi Hondini šefi. Seveda je to določen pritisk in super bi bilo naslov osvojiti že v Motegiju. Če mi pa ne uspe, se pa tudi ne bom preveč obremenjeval, saj je do konca sezone še dovolj dirk, da naslov potrdim,"je pred VN Japonske, ki bo na sporedu prihodnji konec tedna, spregovoril 25-letni Španec. Motegi je bil sicer v preteklosti že srečen kraj za Marca, saj je tam v letih 2014 in 2016 že osvojil naslov med motociklistično elito.

Španec sicer velja za čudežnega dečka motociklizma. Odkar je leta 2013 prestopil v razred motoGP, zgolj v sezoni 2015 ni osvojil naslova, in to je res zavidljiv podatek, in če pogledamo, da je star zgolj 25 let, lahko hitro sklenemo, da je pred njim še dolga in bogata kariera, v kateri lahko poruši še marsikateri rekord. Do absolutnega števila naslovov v elitnem razredu mu bodo v primeru slavja na Japonskem manjkali zgolj še trije naslovi. Rekord trenutno drži legendarni Italijan Giacomo Agostini, ki se lahko pohvali z osmimi naslovi med elito, skupno pa je seveda 'Ago' osvojil kar 15 naslovov svetovnega prvaka, kar je trenutno (najverjetneje) nedosegljiv cilj, tudi za Marqueza. Med Doohanom in Agostinijem pa je še en legendarni dirkač, in sicer Valentino Rossi, ki je od devetih sedem naslovov svetovnega prvaka osvojil v elitnem razredu. Od zadnjega je minilo sicer že devet let. In tukaj je prednost Marqueza tudi starost. Rossi je svoj zadnji, torej sedmi naslov med elito osvojil, ko je bil star 30 let. Marquez pa bo ob (neizbežni) osvojitvi petega pet let mlajši. Marc se je sicer z zmago na dirki v Burirami že povzpel na peto mesto po številu zmag v svetovnem prvenstvu. Z 68. zmago se je namreč na petem mestu izenačil s Jorgejem Lorenzom, glede na formo in talent pa je najverjetneje zgolj še vprašanje časa, kdaj bo označen kot najboljši motociklist vseh časov, pa brez zamere do preostalih gladiatorjev, ki so se kadarkoli podali v lov na naslov svetovnega prvaka.

Najuspešnejši dirkač elitnega motociklističnega razreda vseh časov:

3 naslovi: Kenny Roberts, Wayne Rainey, Jorge Lorenzo

4 naslovi: Geoff Duke, John Surtees, Mike Hailwood, Eddie Lawson, Marc Marquez

5 naslovov: Mick Doohan

7 naslovov: Valentino Rossi

8 naslovov: Giacomo Agostini