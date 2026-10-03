Sobotni sprint je ponudil kar nekaj presenečenj. Jorge Martin, najhitrejši v kvalifikacijah, se je spopadal s težavami z gumami, v ospredje pa je stopil novinec Diogo Moreira, ki je navdušil z drugim mestom. Zmago je prepričljivo osvojil Marc Marquez in si tako pripravil dobro izhodišče za osrednjo preizkušnjo japonskega dirkaškega konca tedna.

A uspeh na krajši preizkušnji še ne zagotavlja zmage na veliki nagradi. Martin je s kvalifikacijskim dosežkom pokazal svojo hitrost, zato bo obvladovanje gum ena od pomembnih nalog pred glavno dirko. Zanimivo bo spremljati tudi Moreiro, ki bo po presenetljivem sobotnem dosežku skušal znova poseči v boj z najboljšimi.

Bo Marquez sobotni zmagi dodal še nedeljsko ali bodo tekmeci našli odgovor? Prenos dogajanja iz Motegija spremljajte od 6.15 na Kanalu A in VOYO.