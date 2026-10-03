Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
MotoGP

Bo Marquez sobotni zmagi dodal še nedeljsko?

Motegi, 03. 10. 2026 22.33 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
S.V.
Marc Marquez

Dirkače razreda MotoGP v Motegiju čaka Velika nagrada Japonske. Marc Marquez je s prepričljivo zmago na sobotnem sprintu napovedal boj za nov uspeh, a bi lahko imel na glavni dirki precej težje delo. Prenos se na Kanalu A in VOYO začne ob 6.15.

Sobotni sprint je ponudil kar nekaj presenečenj. Jorge Martin, najhitrejši v kvalifikacijah, se je spopadal s težavami z gumami, v ospredje pa je stopil novinec Diogo Moreira, ki je navdušil z drugim mestom. Zmago je prepričljivo osvojil Marc Marquez in si tako pripravil dobro izhodišče za osrednjo preizkušnjo japonskega dirkaškega konca tedna.

A uspeh na krajši preizkušnji še ne zagotavlja zmage na veliki nagradi. Martin je s kvalifikacijskim dosežkom pokazal svojo hitrost, zato bo obvladovanje gum ena od pomembnih nalog pred glavno dirko. Zanimivo bo spremljati tudi Moreiro, ki bo po presenetljivem sobotnem dosežku skušal znova poseči v boj z najboljšimi.

Bo Marquez sobotni zmagi dodal še nedeljsko ali bodo tekmeci našli odgovor? Prenos dogajanja iz Motegija spremljajte od 6.15 na Kanalu A in VOYO.

Razpored dirkaškega vikenda za VN Japonske.
Razpored dirkaškega vikenda za VN Japonske.
FOTO: 24ur.com
Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
motogp vn japonske

Marquezu prvi vrhunec v Motegiju, za njim Moreira, tretji pa Martin

24ur.com Marquez: Vrnitev pred mojimi navijači? Lepšega povratka si ne bi mogel želeti
24ur.com VIDEO: Marquez kljub padcu do 'pola' pred dnevom D, Dovi z devetim mestom že končal sanje o naslovu?
24ur.com 'Vprašanje, ali bo Marc Marquez drugo leto še dirkal'
24ur.com Bo Marc Marquez vnovič zablestel na njemu ljubem dirkališču v Austinu?
24ur.com Ta teden na VOYO: Marquez v Misanu še ne bo postal prvak
24ur.com Marquez pesimističen pred dirko: Več ne morem storiti
24ur.com Jerez: ali nas znova čaka epska bitka med M. Marquezom in Bagnaio?
Priporoča
  • 4
  • 1
  • 6
  • 2
  • 5
  • 3
  • 8
  • 7
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Sharon Stone razkrila pretresljivo izkušnjo iz najstniških let: "Lahko bi rodila v stranišču"
To se zgodi, ko se starša prepirata pred otrokom
To se zgodi, ko se starša prepirata pred otrokom
Kako pripraviti otroka za šolo v naravi?
Kako pripraviti otroka za šolo v naravi?
Od tihe deklice do ene najbolj znanih slovenskih modnih ikon
Od tihe deklice do ene najbolj znanih slovenskih modnih ikon
zadovoljna
Portal
Ženske po 40. letu jih množično kupujejo: hlače, ki pristajajo skoraj vsaki postavi
Teh 5 znamenj bo retrogradno Venero občutilo najmočneje
Teh 5 znamenj bo retrogradno Venero občutilo najmočneje
Pozabite na kino: to je trenutno najbolj nor zmenek v Ljubljani
Pozabite na kino: to je trenutno najbolj nor zmenek v Ljubljani
Ženske so jim izpostavljene bolj kot moški: odkrili so jih v izdelku, ki ga nosimo vsak dan
Ženske so jim izpostavljene bolj kot moški: odkrili so jih v izdelku, ki ga nosimo vsak dan
vizita
Portal
To je eden najbolj zdravih zajtrkov, in ne, ni govora o jajcih ali ovsenih kosmičih
Navade, ki bi jih morale 'posvojiti' vse ženske nad 50. letom, če si želijo zdravega staranja
Navade, ki bi jih morale 'posvojiti' vse ženske nad 50. letom, če si želijo zdravega staranja
Šest simptomov, ki jih morajo ljudje po 50. letu nujno preveriti
Šest simptomov, ki jih morajo ljudje po 50. letu nujno preveriti
Zakaj v odnosih vedno znova rešuješ druge (tudi ko te nihče ne prosi)
Zakaj v odnosih vedno znova rešuješ druge (tudi ko te nihče ne prosi)
cekin
Portal
Zakaj skoraj nič ne stane natanko 10 evrov? Trgovci zelo dobro vedo, kaj počnejo
Trik za krompirjeve počitnice, s katerim družina prihrani več sto evrov
Trik za krompirjeve počitnice, s katerim družina prihrani več sto evrov
Jesen 2026 bo za teh 5 znamenj prelomna: odpirajo se nove poslovne priložnosti
Jesen 2026 bo za teh 5 znamenj prelomna: odpirajo se nove poslovne priložnosti
Nekoč so denar dobili skoraj zastonj. Zdaj je 10 evropskih velikanov na tankem ledu
Nekoč so denar dobili skoraj zastonj. Zdaj je 10 evropskih velikanov na tankem ledu
moskisvet
Portal
Zakaj je ta šport obnorel Slovenijo?
Bila je zadnja jugoslovanska kraljica: njeno življenje je bilo vse prej kot pravljica
Bila je zadnja jugoslovanska kraljica: njeno življenje je bilo vse prej kot pravljica
Zakaj Afrika počasi razpada na dva dela?
Zakaj Afrika počasi razpada na dva dela?
Trening po 40. letu: Zakaj so mišice in regeneracija nujne
Trening po 40. letu: Zakaj so mišice in regeneracija nujne
dominvrt
Portal
Vsak mesec zavržemo kilogram hrane, ki bi jo še lahko pojedli
Ponoči na podstrešju slišite čudne zvoke? Ne gre nujno za miš
Ponoči na podstrešju slišite čudne zvoke? Ne gre nujno za miš
Napako pri shranjevanju drv dela skoraj vsak Slovenec. Posledice opazijo šele pozimi
Napako pri shranjevanju drv dela skoraj vsak Slovenec. Posledice opazijo šele pozimi
Zemljevid: to so kraji, kjer boste najlažje napolnili košare s kostanjem
Zemljevid: to so kraji, kjer boste najlažje napolnili košare s kostanjem
okusno
Portal
Vedno izgine s pladnja peciva: priljubljena sladica brez peke po receptu naše bralke
Topel večerni napitek, ki ima veliko pozitivnih učinkov
Topel večerni napitek, ki ima veliko pozitivnih učinkov
Jabolka niso samo za pito: recepti za hitro pecivo, sladico v kozarcu in rolado
Jabolka niso samo za pito: recepti za hitro pecivo, sladico v kozarcu in rolado
Jesensko vikend kosilo: 5 receptov, med katerimi boste težko izbrali
Jesensko vikend kosilo: 5 receptov, med katerimi boste težko izbrali
voyo
Portal
Nasmeh
O.J.: Ameriški zločin
O.J.: Ameriški zločin
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Zgodba Taylor Swift
Zgodba Taylor Swift
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1984