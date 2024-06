Martin je nadoknadil kazen, Bagnaia vodi

Že v prvem ovinku smo imeli prvo "žrtev", saj je dirko v pesku končal Yamahin Alex Rins. V ospredju je Bagnaia zadržal prvo mesto, Martin pa je kazen nadoknadil že v prvem ovinku in se povzpel nazaj na drugo mesto. Tudi Marc Marquez je bil zelo aktiven in kmalu se je prebil na tretje mesto. Tako je Španec poskrbel za to, da so se na prvih treh mestih v tem trenutku vozili vodilni trije dirkači v skupnem seštevku. Španec pa na tretjem mestu vendarle ni dolgo zdržal, saj ga je prehitel Fabio Di Giannantonio.