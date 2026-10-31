Bo vojna vplivala na prvenstvo MotoGP?

Jorge Martin je teden po zlomu zapestja odstopil od dirkanja v Maleziji, saj je bilo tveganje preveliko glede na možen rezultat. Njegov tekmec v prvenstvu Marc Marquez je z drugim mestom na sprintu podvojil prednost. Dirka na naslednjem prizorišču v Katarju, kjer Martin še ne bo v niti približno želeni formi, ga že lahko okrona za prvaka. Odpoved ali izvedba dirke, ki je zaradi geopolitičnih razmer na Bližjem vzhodu pod vprašanjem, tako lahko odloči prvenstvo, preden bo imel Martin zaceljeno roko.

Jorge Martin FOTO: Profimedia

Dirka v Katarju je bila s pomladnega termina zaradi vojaškega dogajanja v regiji prestavljena na jesen, a razmere se niso bistveno spremenile. Dirkači so že prejšnji konec tedna na internem sestanku z dvotretjinsko večino izglasovali, da ne želijo dirkati v Katarju, a njihov glas nima prave moči. Večina se ne boji, da bi bila dirka neposredno napadena (kot je bilo na primer glavno letališče v sosednji Savdski Arabiji), ampak zaradi morebitne zapore zračnega prostora.

Katar FOTO: 24ur.com

Zaradi vmesnih volitev v ZDA mnogi (zelo na glas predvsem senator Chris Murphy) opozarjajo na možnost velikega vnovičnega Ameriškega napada na Iran tik pred dirkaškim koncem tedna v Katarju. A lastniki prvenstva vztrajajo, da je že pomladna izguba dobička zaradi neizpeljanih bližnjevzhodnih dirk tako MotoGP kot F1 prevelika. V tem smislu je ekskluzivno za naš mediji spregovoril športni direktor katarske moto zveze Amro Al-Hamad, ki na dirkališču Losail, teden pred načrtovano dirko zagotavlja, da ne vidi ovir za dirkanje v Katarju.