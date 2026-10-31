Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
MotoGP

Bo vojna vplivala na prvenstvo MotoGP?

Ljubljana, 31. 10. 2026 10.36 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
David Stropnik
Marc Marquez in Jorge Martin

Glede na dogajanje v prvenstvu MotoGP lahko prihodnja dirka v Katarju že odloči naslov prvaka, zato njena morebitna odpoved tako ni le vprašanje (ne)ravnovesja med vojnim tveganjem in želji po dobičku. Preverili smo, kakšno je teden dni pred napovedano dirko stanje v Katarju.

Jorge Martin je teden po zlomu zapestja odstopil od dirkanja v Maleziji, saj je bilo tveganje preveliko glede na možen rezultat. Njegov tekmec v prvenstvu Marc Marquez je z drugim mestom na sprintu podvojil prednost. 

Dirka na naslednjem prizorišču v Katarju, kjer Martin še ne bo v niti približno želeni formi, ga že lahko okrona za prvaka. Odpoved ali izvedba dirke, ki je zaradi geopolitičnih razmer na Bližjem vzhodu pod vprašanjem, tako lahko odloči prvenstvo, preden bo imel Martin zaceljeno roko.

Jorge Martin
Jorge Martin
FOTO: Profimedia

Dirka v Katarju je bila s pomladnega termina zaradi vojaškega dogajanja v regiji prestavljena na jesen, a razmere se niso bistveno spremenile. Dirkači so že prejšnji konec tedna na internem sestanku z dvotretjinsko večino izglasovali, da ne želijo dirkati v Katarju, a njihov glas nima prave moči. Večina se ne boji, da bi bila dirka neposredno napadena (kot je bilo na primer glavno letališče v sosednji Savdski Arabiji), ampak zaradi morebitne zapore zračnega prostora.

Katar
Katar
FOTO: 24ur.com

Zaradi vmesnih volitev v ZDA mnogi (zelo na glas predvsem senator Chris Murphy) opozarjajo na možnost velikega vnovičnega Ameriškega napada na Iran tik pred dirkaškim koncem tedna v Katarju. A lastniki prvenstva vztrajajo, da je že pomladna izguba dobička zaradi neizpeljanih bližnjevzhodnih dirk tako MotoGP kot F1 prevelika. V tem smislu je ekskluzivno za naš mediji spregovoril športni direktor katarske moto zveze Amro Al-Hamad, ki na dirkališču Losail, teden pred načrtovano dirko zagotavlja, da ne vidi ovir za dirkanje v Katarju.

To je stališče organizatorja, ki si seveda želi dirko na domači stezi, ampak kakšne so v resnici trenutne razmere v Katarju? 

Prav te dni tu poteka dirka svetovnega prvenstva, na kateri dirkata tudi Slovenca Simon Marčič in Toni Mulec. Simon je odlično začel s petim časom na prologu, potem pa ga je v puščavi na cedilu pustila tehnika, Toni pa je osmo mesto na uvodu nadgradil s četrtim mestom drugega dne. Oba že vesta, da se zaradi varnosti reli Dakar, ki se ga bosta udeležila januarja, ne bo odvijal v Savdski Arabiji, ampak v Maroku.

Simon, ki je že 12-krat dirkal na najtežjem reliju sveta, tako komentira situacijo:

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
motogp katar

Acosta do zmage, Marquez prednost pred Martinom povečal na 19 točk

24ur.com Katar pod resno grožnjo odpovedi: kdo bi največ pridobil in kdo izgubil?
24ur.com Najbolj zanimiv dvoboj v zgodovini motoGP je?
Voyo.si Formula 1 in MotoGP 2026: kdo vodi, top dogodki in kaj nas še čaka?
24ur.com Kako bo vojna vplivala na motoGP in formulo 1?
24ur.com Bagnaia: Če ne bi čutil pritiska, bi pomenilo, da je nekaj narobe
24ur.com Kakšna so razmerja moči pred novo sezono razreda motoGP?
24ur.com 'Ducati goljufa? Nevoščljivi so nam, ker smo inovativni'
Priporoča
  • Hyundai Emblem Over Modern Courtyard
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 31 PM 1 i20
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 32 PM 2 i30
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 42 PM 9 bayon
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 40 PM 7 kona
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 39 PM 6 kona hybrid
  • 78d4c4a6 3e95 41be 9b29 4cfcd3eb1ef4
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 34 PM 4 Tucson
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 36 PM 5 Tukson hybrid
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Kim Kardashian iskreno o težavnem obdobju s hčerko: "Bilo je veliko jeze ..."
To avstrijsko mesto je kot ustvarjeno za družinski izlet
To avstrijsko mesto je kot ustvarjeno za družinski izlet
Do 2. novembra lahko prijavite otroka na nepozabno nogometno doživetje
Do 2. novembra lahko prijavite otroka na nepozabno nogometno doživetje
Igralka razkrila, česa ne bo dovolila svojemu sinu
Igralka razkrila, česa ne bo dovolila svojemu sinu
zadovoljna
Portal
Udeležila se je gala dogodka, kjer je ukradla vse poglede
Dnevni horoskop: Ovni so polni energije, dvojčke čaka presenečenje
Dnevni horoskop: Ovni so polni energije, dvojčke čaka presenečenje
Srbska zvezdnica se je oglasila po nujni operaciji
Srbska zvezdnica se je oglasila po nujni operaciji
To bodo najbolj zaželeni škornji letošnje zime
To bodo najbolj zaželeni škornji letošnje zime
vizita
Portal
Živite bolje po 60. letu: preprosti koraki za dolgo življenje
Prehitra ponovna nosečnost lahko vpliva na staranje organizma
Prehitra ponovna nosečnost lahko vpliva na staranje organizma
Gastroskopija: kaj smete jesti, piti in kako poteka pregled?
Gastroskopija: kaj smete jesti, piti in kako poteka pregled?
Zakaj se astma in alergije pozimi poslabšajo in kako ukrepati
Zakaj se astma in alergije pozimi poslabšajo in kako ukrepati
cekin
Portal
Pokopališče ni park: globe za kršitve vas lahko presenetijo
Tarča so starejši: tako ostanejo brez denarja tudi zelo previdni upokojenci
Tarča so starejši: tako ostanejo brez denarja tudi zelo previdni upokojenci
Zamenjala je varno službo za rože in danes živi svoje sanje
Zamenjala je varno službo za rože in danes živi svoje sanje
Past, v katero se ujame vsak potrošnik
Past, v katero se ujame vsak potrošnik
moskisvet
Portal
Boste obiskali Žale? Preverite, kje lahko parkirate in kako bo urejen promet
Vas muči nadležno piskanje v ušesih? Preverite, kdaj je to lahko nevarno za vaše zdravje
Vas muči nadležno piskanje v ušesih? Preverite, kdaj je to lahko nevarno za vaše zdravje
Prepoznate to Bondovo lepotico? Nekoč je obnorela svet, danes pa je žena legendarnega glasbenika
Prepoznate to Bondovo lepotico? Nekoč je obnorela svet, danes pa je žena legendarnega glasbenika
7 znakov, da je ženska v razmerju nesrečna, čeprav tega ne pove na glas
7 znakov, da je ženska v razmerju nesrečna, čeprav tega ne pove na glas
dominvrt
Portal
Pravilno shranjevanje orehov: kako preprečiti nastanek plesni
Ste opazili pikice na toaletnem papirju? Njihov namen vas bo presenetil
Ste opazili pikice na toaletnem papirju? Njihov namen vas bo presenetil
Vaš radiator potrebuje trik s sušilnikom za lase
Vaš radiator potrebuje trik s sušilnikom za lase
Želite velike in okusne glavice česna? Vse se začne že jeseni
Želite velike in okusne glavice česna? Vse se začne že jeseni
okusno
Portal
Sladko slovo od počitnic: 5 preprostih idej za ustvarjanje z otroki
Najmehkejše cimetove rolice: zaradi trika z moko in mlekom ostanejo sveže tudi naslednji dan
Najmehkejše cimetove rolice: zaradi trika z moko in mlekom ostanejo sveže tudi naslednji dan
Ajdova kaša: super ideje, kako jo pripraviti za zajtrk
Ajdova kaša: super ideje, kako jo pripraviti za zajtrk
Razkošno jesensko kosilo v dobrih 30 minutah
Razkošno jesensko kosilo v dobrih 30 minutah
voyo
Portal
Krik 6
Moje življenje z ADHD: Aljoševa zgodba
Moje življenje z ADHD: Aljoševa zgodba
Največji pobegi v zgodovini z Morganom Freemanom
Največji pobegi v zgodovini z Morganom Freemanom
Tiho mesto 2
Tiho mesto 2
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022