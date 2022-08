Bodo Ducatijevi dirkači po treningih in kvalifikacijah dominirali tudi na dirki?

VN Avstrije se je leta 2016 po 19 letih premora vrnila na spored motociklističnih dirk in takoj so jo za svojo vzeli dirkači Ducatijevih motociklov. Na prvih petih dirkah na Red Bull Ringu so namreč tam slavili Ducatijevi drikači, kar trikrat pa je bil najboljši Andrea Dovizioso , ki bo danes dirkal še predzadnjič v bogati karieri, po dirki v Misanu, ki bo na sporedu čez dva tedna, pa se bo športno upokojil.

Ducatijevo dominanco je šele lani ustavil KTM-ov Brad Binder, ki se je iz desetega štartnega položaja izstrelil v ospredje in šele drugič v karieri slavil med motociklistično elito. Za sebo je pustil tudi Ducatijeva Francesca Bagnaio in Jorgeja Martina, ki sta se morala zadovoljiti z drugim in tretjim mestom. A so lanske dvojne stopničke pomenile, da so Ducatijevi dirkači na zadnjih šestih dirkah v Spielbergu osvojili kar 10 od možnih 18 mest na zmagovalnem odru. Podobno obeta tudi današnja dirka, saj bo iz prvih dveh štartnih vrst štartalo kar pet Ducatijevih dirkačev, edina izjema je le aktualni svetovni prvak Fabio Quartararo, ki bo še četrto zmago v letošnji sezoni začel loviti iz petega štartnega položaja.