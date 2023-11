Bodo Martinove psihološke igrice dovolj za preobrat v boju za naslov prvaka?

S prenosi, sprva na VOYO, pričnemo ob 8.40, ko bodo na sporedu še zadnji prosti treningi vseh razredov. Prvi bodo s kvalifikacijsko preizkušnjo opravili člani elitnega razreda (10.45), nato sledijo kvalifikacije še v razredih moto3 (12.50 na VOYO) in moto2 (13.40 na Kanalu A in VOYO). Sprint dirka razreda MotoGP pa se bo začela ob 14.55 z neposrednim prenosom na Kanalu A in VOYO! Ne zamudite!

Ta se zaveda, da ga čaka vražje zahtevna naloga, če se bo v nedeljo popoldan želel veseliti svojega prvega naslova svetovnega prvaka. "Steza v Valenciji mi zelo ustreza. Veliko smo delali na nastavitvah, kar je že takoj prvi dan obrodilo sadove. Če bom tako na sprint dirki kot tudi na glavni dirki v nedeljo pokazal svoji najboljši vožnji, se lahko zgodi prav vse," še dodaja član poltovarniškega Ducatija.

Kot je bilo razvidno po koncu obeh treningov, čeprav je večkrat poudaril, da ga Martinovo vedenje ni vrglo iz tira, sta odločnost in brezkompromisnost v Špančevem pristopu Bagnaio zagotovo presenetili. "Drži, da je bil Jorge na obeh treningih krepko pred mano, toda to ne jutri in ne v nedeljo ne bo igralo nobene vloge. Ne glede na vse sem še vedno v točkovni prednosti, kar mi vliva dodatno energijo prd zaključnima dirkama v sezoni. Verjamem, da sem lahko kos temu pritisku in izzivu," pa izpostavlja član Ducatija.