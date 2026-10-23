Boj za naslov prvaka med Martinom in Marquezom se nadaljuje

Boj za naslov svetovnega prvaka v elitnem motociklističnem razredu MotoGP se nadaljuje ta konec tedna na Phillip Islandu. Aprilia je v Avstralijo prispela na krilih uspeha v Indoneziji, kjer je povsem prevladovala in zasedla prva štiri mesta. Mnogi se sprašujejo, ali bo ekipa iz Noala žrtev lastnega uspeha, saj njeni dirkači v prvenstvu drug drugemu odvzemajo točke. Prenos prostih treningov na VOYO.