Boleč konec domačega nastopa: padel in si zlomil ključnico

Takaaki Nakagami si je vrnitev pred domače občinstvo zagotovo predstavljal drugače. Hondin dirkač, ki je na Japonskem nastopal s posebnim povabilom, je že v uvodnih minutah prvega prostega treninga postal žrtev zahtevnih razmer na stezi.
Na nekoliko vlažnem asfaltu je v 11. zavoju izgubil nadzor nad motociklom in silovito padel. Po padcu se je držal za levo roko oziroma ramo, zdravniški pregled pa je potrdil zlom leve ključnice. Zaradi poškodbe je jasno, da so nadaljnji nastopi ta konec tedna splavali po vodi.
Prvi trening je sicer dobil Marc Marquez, ki je za 99 tisočink sekunde prehitel Jorgeja Martina, tretji pa je bil Marco Bezzecchi.
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