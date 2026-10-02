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MotoGP

Boleč konec domačega nastopa: padel in si zlomil ključnico

Motegi, 02. 10. 2026 09.02 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
S.V.
Padec

Za Takaakija Nakagamija se je dirkaški konec tedna pred domačimi navijači končal že po nekaj minutah prvega prostega treninga. Japonski motociklist je v Motegiju grdo padel, si zlomil levo ključnico in ostal brez nastopa na Veliki nagradi Japonske.

Takaaki Nakagami si je vrnitev pred domače občinstvo zagotovo predstavljal drugače. Hondin dirkač, ki je na Japonskem nastopal s posebnim povabilom, je že v uvodnih minutah prvega prostega treninga postal žrtev zahtevnih razmer na stezi.

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Na nekoliko vlažnem asfaltu je v 11. zavoju izgubil nadzor nad motociklom in silovito padel. Po padcu se je držal za levo roko oziroma ramo, zdravniški pregled pa je potrdil zlom leve ključnice. Zaradi poškodbe je jasno, da so nadaljnji nastopi ta konec tedna splavali po vodi.

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Prvi trening je sicer dobil Marc Marquez, ki je za 99 tisočink sekunde prehitel Jorgeja Martina, tretji pa je bil Marco Bezzecchi.

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motogp

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