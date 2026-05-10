MotoGP

'Bolj kot na padec se osredotočam na to, da sem v Le Mansu bil hiter'

Le Mans, 10. 05. 2026 17.37 pred 7 minutami 3 min branja 0

Ž.Ž.
Francesco Bagnaia

Italijanski dirkač Francesco Bagnaia resda ne more biti zadovoljen z izkupičkom na dirki za veliko nagrado Francije, toda na zadnjih prizoriščih nakazuje, da po slabem začetku sezone vendarle dviga svojo formo. Kljub temu da je v Le Mansu vknjižil še drugo zaporedno nedeljsko ničlo, je dirkač Ducatija zadovoljen s tem, kar je prikazal ta konec tedna.

Po zmagi v kvalifikacijah in drugem mestu na sobotnem sprintu je bil Francesco Bagnaia tudi pred nedeljsko dirko optimističen in prepričan, da lahko odličen rezultat ponovi ali celo izboljša.

"Končno je za mano dirkaški konec tedna, na katerem smo bili hitri že od samega začetka. Dobro smo delali in precej napredovali," je svoje dirkanje v Le Mansu začel opisovati Italijan.

Nedeljske preizkušnje pa ni začel najbolje. Na startu je imel nekaj težav, zaradi katerih ni uspel unovčiti prvega startnega položaja, in padel je na peto mesto.

V naslednjih krogih je nato prikazal izvrsten dirkaški ritem, bil je najhitrejši na stezi in počasi pridobival mesta. Ko je ugnal še Fabia Quartararoja in Pedra Acosto, se prebil na drugo mesto in svoj zaostanek za vodilnim Marcom Bezzecchijem stopil na pol sekunde, je že kazalo, da bi lahko bil dirkač Ducatija nevaren tudi za zmago, svojo prvo v letošnji sezoni.

Preberi še Martin, Bezzecchi in Ogura poskrbeli za trojno zmago Aprilie

"Danes na dirki smo bili zraven, še vedno pa imamo veliko preglavic na samem startu. Uspelo mi je priti nazaj v ospredje, toda na žalost smo imeli majhen problem in iz kroga v krog sem izgubljal samozavest s sprednjim delom motocikla, ko sem skušal ohranjati visok ritem dirkanja. Na koncu v ovinke nisem več mogel vstopiti, kot bi si želel," je Bagnaia povedal za italijanski Sky Sport.

In te težave so dirkaču iz Torina preprečile boj za zmago. Ko je Bezzecchi dvignil tempo in se začel ponovno oddaljevati od rojaka, je Bagnaia izgubil nadzor nad sprednjim kolesom in z motociklom zdrsnil po tleh.

"Vemo, zakaj sem padel in v ekipi že delamo na tem. Ni prišlo do človeške napake, toda kaj takega se vedno lahko zgodi," je pojasnil in dodal, da je to ista težava kot na zadnji nedeljski dirki v Jerezu, ko je dirko prav tako končal v pesku.

FOTO: MotoGP

Kljub drugi zaporedni ničli pa Bagnaia ostaja optimističen, zlasti ker je po uspešnem testiranju v Jerezu, na katerem so našli nekaj izboljšav, kljub vsemu za njim dober konec tedna.

"To, da vemo, zakaj je prišlo do padca, precej pomaga. Bolj kot na padec se osredotočam na dejstvo, da smo v Le Mansu lahko bili hitri in konkurenčni. Zagotovo me ničla zelo boli, toda celoten konec tedna sem bil hiter in osvojil tudi najboljši startni položaj. Tudi na dirki sem bil zraven, dobro sem nadzoroval dogajanje, preden se je zgodilo, kar se je zgodilo."

FOTO: MotoGP

Italijan je letos zbral tri uvrstitve na oder za zmagovalce. Na sprintih v Austinu, Jerezu in Le Mansu je bil drugi, pred tem pa je v soboto na prvih dveh prizoriščih vknjižil deveto in osmo mesto. Na nedeljskih dirkah se med prve tri še ni uvrstil, na Tajskem je bil deveti, v ZDA deseti, v Braziliji, Španiji in v Franciji pa ostal brez točk.

V skupnem seštevku je z izkupičkom 43 točk trenutno deveti, za vodilnim Bezzecchijem zaostaja že za velikanskih 85 točk, za zmagovalcem dirke v Le Mansu pa točko manj.

Priložnost, da zmanjša svoj zaostanek, bo Bagnaia imel že prihodnji konec tedna, ko bo na sporedu dirka za VN Katalonije, od katere pričakuje veliko.

"Zaupam v delo, ki ga opravljamo, in prepričan sem, da bomo v Barcelono prispeli z dodatnim napredkom od testiranj. Upam, da bomo lahko naredili še en korak naprej, da se bomo izenačili z Aprilio ali jo celo prehiteli," se nadeja pred naslednjo postajo prvenstva motoGP.

