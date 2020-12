Lorenzo bolj kot zadnje čase na stezi navdušil na odru in presenetil v vlogi skrivnega pevca

"To je bila edinstvena in nepozabna priložnost, hvala, 'krokar', ker si bil z mano vse te tedne. Vedno te bom imel v mislih," je ob slovesu dejal Jorge Lorenzo, trikratni prvak elitnega razreda motoGP. "Če le imam priložnost, da zapojem, to storim," je na odru še dodal Lorenzo, ki je presenetil z lepo barvo glasu. "Pred seboj imaš glasbeno kariero. Jaz bi kupil tvojo zgoščenko," mu je rekel eden od navdušenih žirantov.