Marc Marquez po sprintu prvič v Avstriji stopil na najvišjo stopničko

Sprint je najbolje začel Alex Marquez , ki je povedel v prvi ovinek pred bratom Marcom Marquezom . Vse prej kot sanjsko pa se je dirka začela za Francesca Bagnaio , motocikel mu je zaneslo na stran in padel je daleč v ozadje.

Tretje mesto je nekaj časa držal zmagovalec kvalifikacij Marco Bezzecchi , vendar ga je že hitro izgubil proti Pedru Acosti .

V ospredju nato dlje časa ni prišlo do sprememb. Brata Marquez sta prednost pred tretjim Acosto povečala na skoraj dve sekundi. Bagnaii pa še naprej ni šlo nič po načrtih. Po veliki napaki na startu, ko je zdrsnil na 14. mesto, je imel po dobri polovici dirke nove težave in dirko je zaključil v garaži.

Marc je medtem ves čas dihal za ovratnik svojemu mlajšemu bratu. Pet krogov pred koncem se ga je odločil napasti, prehitevanje pa tudi uspešno izvedel. Do ciljne črte ga Alex ni več mogel ujeti in osemkratni svetovni prvak si je pripeljal že 12. sprintersko zmago letos.

Stopničke je dopolnil Acosta, Bezzecchi ga vse do cilja ni dohitel in zmagovalec kvalifikacij se je moral sprijazniti s četrtim mestom.