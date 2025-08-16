Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogomet MotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
MotoGP

Marc Marquez po sprintu prvič v Avstriji stopil na najvišjo stopničko

Spielberg, 16. 08. 2025 15.05 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Ž.Ž. , N.M.
Komentarji
14

Španec Marc Marquez je na sprinterski dirki za veliko nagrado Avstrije vnovič, že 12., opravil s konkurenco. Drugi je bil Alex Marquez, tretji pa pedro Acosta. Francesco Bagnaia je dirko po številnih težavah z odstopom končal v garaži.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Sprint je najbolje začel Alex Marquez, ki je povedel v prvi ovinek pred bratom Marcom Marquezom. Vse prej kot sanjsko pa se je dirka začela za Francesca Bagnaio, motocikel mu je zaneslo na stran in padel je daleč v ozadje. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Tretje mesto je nekaj časa držal zmagovalec kvalifikacij Marco Bezzecchi, vendar ga je že hitro izgubil proti Pedru Acosti.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V ospredju nato dlje časa ni prišlo do sprememb. Brata Marquez sta prednost pred tretjim Acosto povečala na skoraj dve sekundi. Bagnaii pa še naprej ni šlo nič po načrtih. Po veliki napaki na startu, ko je zdrsnil na 14. mesto, je imel po dobri polovici dirke nove težave in dirko je zaključil v garaži.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Marc je medtem ves čas dihal za ovratnik svojemu mlajšemu bratu. Pet krogov pred koncem se ga je odločil napasti, prehitevanje pa tudi uspešno izvedel. Do ciljne črte ga Alex ni več mogel ujeti in osemkratni svetovni prvak si je pripeljal že 12. sprintersko zmago letos. 

Stopničke je dopolnil Acosta, Bezzecchi ga vse do cilja ni dohitel in zmagovalec kvalifikacij se je moral sprijazniti s četrtim mestom.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Peto mesto je zasedel Brad Binder, šesto Fermin Aldeguer, sedmi je bil Enea Bastianini. Točke za osvojila še Fabio Di Giannantonio in Johann Zarco, za las pa je brez njih ostal Jorge Martin.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Pasica motoGP VN Avstrije
Pasica motoGP VN Avstrije FOTO: 24ur.com
SPREMLJAJ DOGAJANJE V ŽIVO
15.33

Jutri nas čaka še klasična dirka, na kateri bo vtis skušal popraviti predvsem Bagnaia. Ali mu bo uspelo odpraviti težave, ki so ga danes oddaljile od boja za najvišja mesta, bo jasno ob 14.00. Ne zamudite vrhunca dirkaškega vikenda v Avstriji, za vas ga bomo prenašali na Kanalu A in VOYO vse od 13.15.

15.32

Marc Marquez je z novo sprintersko zmago še za tri točke povišal prednost v SP. Sedaj ima pred Alexom Marquezom 123, pred Bagnaio pa 180 točk prednosti.

15.27

Pedro Acosta se je razveselil tretjega mesta, medtem ko je Marcu Bezzecchiju do stopničk nekaj malega zmanjkalo.

15.24

Pedro Acosta se je razveselil tretjega mesta, medtem ko je Marcu Bezzecchiju do stopničk nekaj malega zmanjkalo.

15.17

MARC MARQUEZ ŠE DVANAJSTIČ ZMAGOVALEC SPRINTERSKE DIRKE

motogp vn avstrije sprint francesco bagnaia marco bezzecchi marc marquez
Naslednji članek

Bezzecchi iz počasnejše skupine do prvega 'pole positiona' z Aprilio

  • Splošen
  • Goran Bojčevski
  • Rade Šerbedžija
  • Svetlana Zaharova
  • Od čardaša do valčka
  • Večer Puccinijeve glasbe
  • Hamo
  • Vlado Kreslin
  • Trip to Las Vegas
  • Orkester Sv. Cecilija
  • Tosca
  • Nesrečniki
  • Otello
  • Maksim Vengerov
  • Martha Argerich
  • Dunajski filharmoniki
KOMENTARJI (14)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Pfolca
16. 08. 2025 15.35
+2
Banana pa kaj spet?
ODGOVORI
2 0
blackwizard
16. 08. 2025 15.30
+0
Danes je zmagal stoner in rossi 😃😀🤣😂
ODGOVORI
1 1
Samo navijač
16. 08. 2025 15.29
+2
12 x zaporedoma !!!! To je epsko ,vprašaj ce se kdaj. To je lahko doseg samo enega in edinega MM 93. Ga ni in ga nikoliiiiii ne bo !!!
ODGOVORI
3 1
Loptass
16. 08. 2025 15.27
+1
Se je Bezzechi se 3 ure nazaj hvalil, kako mu je dal mentor nasvet vceraj v garazi 🙊 Zdaj pa ne vem ali so tako nekvalitetni nasveti ali je Bezzechi dementen.
ODGOVORI
2 1
bingo
16. 08. 2025 15.26
+1
63 enostavno ni na nivoju motorja in dirk
ODGOVORI
2 1
sektor1
16. 08. 2025 15.25
+3
Tooooo kilavi 👑👑👑👑👑
ODGOVORI
4 1
klemengabrijela
16. 08. 2025 15.21
+0
po tem kaj se dogaja zadnje case vedno bol mislim da je vse sabotaza mehanikov pri bagnjaji. Ne more bit res da markezu nikoli nic ne zataji a prvemu vozniku Bagnjaji vedno neki ni ok.
ODGOVORI
2 2
The T3chno
16. 08. 2025 15.19
+1
Ali je kdo od strokovnjakov tega portala na sprint dirki..... dam za sok z vodo in pa za hot dog.
ODGOVORI
1 0
Spijuniro Golubiro
16. 08. 2025 15.19
+3
Brezvezen sprint
ODGOVORI
4 1
Spijuniro Golubiro
16. 08. 2025 15.03
+2
Se je treba dreti?
ODGOVORI
2 0
Loptass
16. 08. 2025 15.21
+1
Spet te frustracije dajejo?
ODGOVORI
1 0
Spijuniro Golubiro
16. 08. 2025 14.49
-1
Seveda. Nič več guljufije.
ODGOVORI
1 2
alesnicar
16. 08. 2025 14.42
+1
bez mogoce 63 ne
ODGOVORI
2 1
Bigbadjohn
16. 08. 2025 14.34
+1
Bosta, ali pa ne.
ODGOVORI
1 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1089