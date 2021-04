Bradl: Ne bi me presenetilo, če bi bil Marquez v Portimau na stopničkah

Stefan Bradl je ob nadomeščanju Marqueza v tej sezoni na uvodnih dveh dirkah v Katarju vpisal 11. in 14. mesto. V pretekli sezoni je Bradl (11 dirk) najboljšo uvrstitev vpisal prav na Portugalskem, in sicer 7. mesto. Na VN Francije je bil 8., to pa sta bili tudi njegovi edini dve uvrstitvi med deseterico.

"Marc Marquez je profesionalec od glave do peta in pred seboj ima zanj povsem nov izziv. V teh mesecih je veliko razmišljal o svojem povratku, vse je skrbno načrtoval in se učil na napakah," je v intervjuju za Speedweek poudaril Stefan Bradl. "Ni treba čakati, da se prebije na prve stopničke oz. da prvič zmaga, to je nekaj nepomembnega. Glavno je, da se je vrne v formo in postane konkurenčen, korak za korakom si bo povrnil občutke," je še dodal nemški dirkač. "Mislim, da si bo lahko cilje začrtal po dirki na Portugalskem,"je poudaril član Hondine družine.