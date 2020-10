Bradl: Izid v Le Mansu mi je dal dodatno motivacijo

Moštvo LCR Honda je, kot smo že poročali, uradno naznanilo, da aktualnega svetovnega prvaka še ne bo nazaj na dirkališče, čeprav so se v medijih pojavila namigovanja, da bi lahko bil pripravljen za povratek. Tako bosta glavna aduta na preizkušnji v Aragoniji znova Alex Marquez in Stefan Bradl. Oba sta na zadnji dirki, VN Francije, dosegla najboljša izida sezone, mlajši Marcov brat se je povzpel na stopničke in zaostal le za zmagovalcem Danilom Petruccijem, Nemec pa je zasedel osmo mesto.