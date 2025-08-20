Brata Espargaro si bosta na Madžarskem znova delila stezo

Ta konec tedna bo v madžarskem Balaton Parku na sporedu štirinajsta letošnja dirka svetovnega motociklističnega prvenstva. Dirkaška karavana se na Madžarsko vrača po več kot tridesetih letih, naši vzhodni sosedje so jo nazadnje gostili davnega leta 1992. Takrat je zmago na Hungaroringu slavil Američan Eddie Lawson .

Prvi favorit za zmago bo tudi ta konec tedna Marc Marquez , ki se trenutno zdi neustavljiv. Španec je v izjemnem zmagovalnem naletu, slavil je na kar 12 od 13 sprintov, na najvišjo stopničko pa je stopil na zadnjih šestih nedeljskih dirkah.

Na Balaton Parku si bosta stezo znova delila dirkaško že upokojena brata Aleix in Pol Espargaro . Aleix bo na dirki za veliko nagrado Madžarske nadomeščal poškodovanega Somkiata Chantro , Pol pa bo nadomeščal Mavericka Vinalesa , rojak namreč še vedno okreva po poškodbi rame, ki jo je staknil na Sachsenringu.

Mlajši izmed bratov Espargaro je dirkaško kariero sklenil po sezoni 2023 in se nato zaposlil kot testni dirkač KTM-a. Lani je nastopil na treh dirkah, letos pa se je na dirkalnik že usedel v češkem Brnu, tudi takrat je nadomeščal Vinalesa.

Starejši od Espargarojev pa se je upokojil leto kasneje kot Pol in je z letošnjo sezono prevzel vlogo testnega dirkača Honde. V letošnji sezoni je odpeljal že tri dirkaške konce tedna, v španskem Jerezu je nastopal s posebnim povabilom Honde kot tako imenovani wildcard, v Silverstonu in Assnu pa je nadomeščal poškodovanega Luco Marinija.