Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogomet MotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
MotoGP

Brata Espargaro si bosta na Madžarskem znova delila stezo

Balaton Park, 20. 08. 2025 19.52 | Posodobljeno pred 40 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Ž.Ž.
Komentarji
1

Dirkači razreda MotoGP po dirki v Avstriji nimajo veliko časa za počitek, že čez nekaj dni jih namreč na Madžarskem čaka nov dirkaški konec tedna, karavano bo tokrat gostil Balaton Park. Favorit za zmago bo znova Marc Marquez, na stezi pa se bosta merila tudi dirkaško že upokojena brata Pol in Aleix Espargaro. Aleix bo kot testni dirkač Honde zamenjal poškodovanega Somkiata Chantro, medtem ko bo Pol kot testni dirkač KTM-a dirkal namesto Mavericka Vinalesa.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ta konec tedna bo v madžarskem Balaton Parku na sporedu štirinajsta letošnja dirka svetovnega motociklističnega prvenstva. Dirkaška karavana se na Madžarsko vrača po več kot tridesetih letih, naši vzhodni sosedje so jo nazadnje gostili davnega leta 1992. Takrat je zmago na Hungaroringu slavil Američan Eddie Lawson.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Prvi favorit za zmago bo tudi ta konec tedna Marc Marquez, ki se trenutno zdi neustavljiv. Španec je v izjemnem zmagovalnem naletu, slavil je na kar 12 od 13 sprintov, na najvišjo stopničko pa je stopil na zadnjih šestih nedeljskih dirkah. 

Preberi še Marquez presenetil: Lani sem pri Gresiniju dirkal povsem zastonj

Na Balaton Parku si bosta stezo znova delila dirkaško že upokojena brata Aleix in Pol Espargaro. Aleix bo na dirki za veliko nagrado Madžarske nadomeščal poškodovanega Somkiata Chantro, Pol pa bo nadomeščal Mavericka Vinalesa, rojak namreč še vedno okreva po poškodbi rame, ki jo je staknil na Sachsenringu.

Pol in Aleix Espargaro
Pol in Aleix Espargaro FOTO: Profimedia

Mlajši izmed bratov Espargaro je dirkaško kariero sklenil po sezoni 2023 in se nato zaposlil kot testni dirkač KTM-a. Lani je nastopil na treh dirkah, letos pa se je na dirkalnik že usedel v češkem Brnu, tudi takrat je nadomeščal Vinalesa.  

Starejši od Espargarojev pa se je upokojil leto kasneje kot Pol in je z letošnjo sezono prevzel vlogo testnega dirkača Honde. V letošnji sezoni je odpeljal že tri dirkaške konce tedna, v španskem Jerezu je nastopal s posebnim povabilom Honde kot tako imenovani wildcard, v Silverstonu in Assnu pa je nadomeščal poškodovanega Luco Marinija.

MOTOGP aleix espargaro pol espargaro balaton park vn madžarske
Naslednji članek

'Vedel sem, da bom zelo močan z novimi pnevmatikami'

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
HardKore
20. 08. 2025 20.34
+1
Good
ODGOVORI
1 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1110