Brata Marquez naslova proslavila s 'sosedi' v Cerveri: 'Sedaj je veselje popolno'

Šestindvajsetletni Marc Marquez je že postavil nov rekord v kraljevem razredu motoGP; 395 točk, kot jih ima trenutno na prvem mestu, ni zbral v eni sezoni še noben motociklist v zgodovini SP. Do 383 točk je Španec Jorge Lorenzo prišel leta 2010. Marquez je osmi naslov svetovnega prvaka slavi že kar nekaj dirk, pred njim pa je le še VN Valencie, kjer bo sezono želel končati z novo zmago. "Vesel sem. Vesel sem zaradi domačih, ki cenijo najin trud. Še posebej sem ponosen na brata Alexa, zaslužil je ta laskavi naslov. Težko bo, če že ne nemogoče, ponoviti takšen dosežek, kot je letos uspel nama. Uživati morava dani trenutek, a pozor, kmalu bo šlo spet zares in vnovič bom želel zmagati," je pred razgreto množico sokrajanov iz Cervere "vpil" starejši od bratov Marquez.

Alex Marquez, voznik ekipe Kalex, je na zadnji dirki pred VN Valencie, šlo je za VN Malezije v Sepangu le za 0,758 sekunde zaostal za zmagovalcem, Južnoafričanom Bradom Binderjem, in ima dirko pred koncem SP 262 točk ter s tem neulovljivo prednost. "Moje sanje so se uresničile v trenutku, ko sem lahko naslov proslavil z domačimi. To mi pomeni več, kot množica ljudi ob dirkališču. Ta dosežek bo lepa spodbuda pred nadaljevanjem športne poti. Še naprej sem močno motiviran in ambiciozen. Moja kariera se še razvija," pa je trezno govoril Alex Marquez.