Brata Marquez pred dirko na ribolov: Marc iz vode potegnil 'velikanko'

Prednost 93 točk v skupnem seštevku se zdi težko ulovljiva, toda prvenstvo motoGP je nepredvidljivo. Marc Marquezbi z uspešnim dirkaškim koncem tedna v Aragoniji lahko storil (pred)zadnji korak k ubranitvi naslova, potem ko je slavil dramatično zmago na zadnji dirki za VN San Marina in prvemu zasledovalcu Italijanu Andrei Doviziosupobegnil že na skoraj okroglih sto točk razlike po 13 dirkah.

Takšne prevlade v tem desetletju zgodovinske knjige ne pomnijo in že zdaj je jasno, da bi Katalonec z dvema zmagama ta konec tedna v Alcanizu in na naslednji dirki v tajskem Buriramu že postal prvak. Pred 14 leti je imel sicer Italijan Valentino Rossipred rojakom Maxom Biaggijempo dirki za VN Malezije kar 122 točk prednosti, zdaj pa legendarni "Doktor" zgolj nemočno spremlja doktorske disertacije katalonskega tekmeca, ki je v tej sezoni že desetkrat zaporedoma stal na odru za zmagovalce in ga le še dve uvrstitvi na stopničke ločita do izenačitve svojega rekorda, ki ga je postavil med letoma 2013 in 2014.