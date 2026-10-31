Acosta do zmage, Marquez prednost pred Martinom povečal na 19 točk

Alex Marquez je unovčil najboljši startni položaj in po dobrem startu zadržal vodstvo. Precej bolj zapleten začetek je imel njegov starejši brat, ki se je znašel v tesnem dvoboju z Aijem Oguro. Prostora je bilo malo in Španec, ki se bori za naslov svetovnega prvaka, je moral popustiti. Priložnost je izkoristil še Pedro Acosta in se prav tako prebil pred Marca Marqueza, ki je zdrsnil na četrto mesto.