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Zgodba se razvija

Acosta do zmage, Marquez prednost pred Martinom povečal na 19 točk

Sepang, 31. 10. 2026 08.24 pred 3 minutami 1 min branja 1

Avtor:
S.V.
Pedro Acosta

Pedro Acosta je dobil sprin dirko za Veliko nagrado Malezije. V zaključku je prehitel Aija Oguro in slavil pred Marcom Marquezom ter Marcom Bezzecchijem. Vodilni v svetovnem prvenstvu je prednost pred poškodovanim Jorgejem Martinom povečal na 19 točk. Alex Marquez je na spolzki stezi padel z vodilnega položaja in odstopil.

Alex Marquez je unovčil najboljši startni položaj in po dobrem startu zadržal vodstvo. Precej bolj zapleten začetek je imel njegov starejši brat, ki se je znašel v tesnem dvoboju z Aijem Oguro. Prostora je bilo malo in Španec, ki se bori za naslov svetovnega prvaka, je moral popustiti. Priložnost je izkoristil še Pedro Acosta in se prav tako prebil pred Marca Marqueza, ki je zdrsnil na četrto mesto.

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Nato pa je sledil preobrat. Alex Marquez je na spolzki stezi padel in predčasno končal sprint dirko v Sepangu.

Urnik za Veliko nagrado Malezije.
Urnik za Veliko nagrado Malezije.
FOTO: 24ur.com
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KOMENTARJI1

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nikolinormalen
31. 10. 2026 08.28
Noro... kako jim je vreme prizaneslo 😃 sem fan MM93, ampak mi je vseeno zelo žal Martina. Bi bilo prvenstvo napeto verjetno do zadnjega kroga.
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