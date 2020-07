Brata Marquez v Jerezu z unikatnima čeladama in dobrodelno noto

Marc in Alex Marquez bosta na dirki za VN Španije nastopila s posebno poslikavo na čeladah, kot poklon vsem delavcem, ki so bili v prvih linijah v času pandemije koronavirusa. Na vsaki od obeh čelad je kopica ključnih elementov, vezanih na obdobje karantene, kot sta jih doživljala oba španska dirkača, razlikujeta se le barvno, Marcova je rdeča, Alexova pa modra. "Po dveh mesecih in pol karantene in po tem, ko smo videli, kakšno krizo je povzročil koronavirus, sem želel nekako izkazati spoštovanje do vseh, ki so trpeli in še vedno trpijo med pandemijo in tudi vsem profesionalcem, ki so neumorno garali v tem obdobju. Po pogovoru z bratom Alexom, sva bila mnenja, da bi bila izdelava čelade s posebnim videzom pravi poklon vsem njim, poleg tega lahko z dražbo dodamo še nekaj v borbi z pandemijo,"je dejal Marc.

Za brata bo dirka nekaj posebnega, saj bosta prvič v karieri skupaj nastopila na dirki razreda motoGP in to v istem moštvu. Po dirki bosta obe čeladi, ter tudi rokavice in škornji, prodala na dobrodelni dražbi, izkupiček bo dobil španski Rdeči križ. Alex Marquez pa je ob tej priložnosti dejal: "Kočno bom debitiral v razredu motoGP na dirki v Jerezu, izpolnile se mi bodo sanje. In ne bo boljšega načina, kot da to storim s to čudovito čelado in vsemi pomeni, ki jih nosi. Tudi tako bova pokazala solidarnost z vsemi, ki so imeli in še imajo težave v tem zahtevnem obdobju, ter da se zahvaliva za delo vsem profesionalcem."